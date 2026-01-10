外國客想找台灣特色披薩！他推必勝客和達美樂被狂讚

披薩示意圖。（法新社）

一名來自墨西哥的網友近日將前往台灣旅遊，他在網路發文表示，自己喜歡吃披薩，希望能找到台灣特色的披薩，呼籲網友能推薦他披薩店。不料，一名網友推薦連鎖披薩店必勝客、達美樂，居然獲得最多人同意。原因是連鎖店會迎合當地口味進行改良，成品就是已經與當地「同化」後的口味。

原PO日前在Reddit論壇發文表示，他每到一個新的地方，都喜歡嚐嚐當地的披薩，「如果能找到台灣特色披薩就更好了！」他預告自己主要會去台北、高雄兩個城市，並希望大家推薦他值得試試的披薩店。

貼文下方，不少網友分享自己的口袋愛店，原PO也不斷擴充自己的願望清單。

不過，一名台灣網友表示，大多數店家都努力做出正宗的披薩，有些味道還真的不錯，甚至可能比美國有些披薩更好吃。但如果想吃當地人愛吃的披薩，那就去必勝客或是達美樂吧。他分享，自己很喜歡嘗試不同地方，當地對於西餐的改良，他每一次去新的國家，也喜歡嚐嚐當地的麥當勞或肯德基，看看他們如何加入自己的特色，「真的很有趣」。

該留言獲得了最多網友推薦，有網友留言：「就是這個！意想不到的當地風味。」也有網友笑稱：「你是指香菜皮蛋豬血糕披薩嗎？」原PO則回應，他從來沒有考慮到這點，謝謝網友的推薦。

也有一名網友有類似觀點，留言表示，他也會建議選達美樂，而且要點當地口味的。不過他個人不太喜歡，覺得味道很差，自己寧願選擇西式披薩。

