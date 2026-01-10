府城「韓內科」醫療文獻 南市圖永康新總館展出

南市圖永康新總館推出「閱讀照護的溫度」特展，以民權路「韓內科」留存至今的病歷、藏書、照片、書信與公文書為基礎，呈現珍貴的醫療史料。（南市圖提供）

台南市民權路上的韓內科診所，自1928年開業迄今，歷史悠久，創辦人韓石泉醫師（1897–1963）為台灣最早接受殖民醫學教育的西醫師之一。台南市立圖書館永康新總館推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，帶民眾回顧早期開業醫在地方醫療、公衛與社會參與中的角色。

館方表示，日治時期，韓石泉接受醫學教育後，回到府城行醫，除長年服務地方醫療需求外，也積極參與社會公共事務，成為地方重要的意見領袖，展現台灣醫療史中，醫師深度參與社區的黃金年代。

特展以韓內科留存至今的病歷、藏書、照片、書信與公文書為基礎，呈現罕見且珍貴的醫療史料，並透過策展脈絡，回顧早期開業醫的醫業經營、醫病互動與地方參與。 同時，也引導觀眾閱讀韓石泉醫師的筆記與藏書，一窺醫療實務、地方人文與個人生命經驗交織而成的歷史樣貌。

特展展期至3月29日止，館方期盼透過特展，讓讀者從歷史經驗中理解醫療如何成為社會的重要支撐力量。

