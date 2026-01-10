雲林元長鄉舊公所改建運動館 卓榮泰允諾全力支持

行政院長卓榮泰（前左3）到公所舊址視察。（記者李文德攝）

雲林元長鄉公所去年搬遷至新行政大樓，被評定為危樓的舊公所，公所欲將其拆除並新建「元長樂活運動館」，粗估工程總經費約1.2億元。今（10日）屆滿搬遷週年，行政院長卓榮泰前往公所舊址視察，卓揆當場指示運動部長李洋，再騰出相關經費，行政院一定全力支持部長的規劃。

舊元長鄉公所1975年啟用，坐落於市場後，多年使用建築主體已龜裂、滲漏等問題，經結構技師鑑定為危樓後，公所在內政部補助下，斥資1.8億元異地新建，去年1月10日正式遷入，而舊址公所則是規劃拆除新建為「元長樂活運動館」。今天公所舉辦搬遷週年紀念，鄉長李明明當場向民眾宣布，今年起推動生育津貼，第一胎1.2萬、第二胎2萬、第三胎以上每胎3萬元。

請繼續往下閱讀...

李明明表示，占地870多坪舊公所規劃為運動館，將導入樂齡觀念、運動知識傳遞、運動處方諮詢等機能，規劃三層樓館舍，內部設置羽球場、籃球場、體健器材運動、環狀運動器材區、桌球室、韻律教室、休憩遊樂室等，工程總經費1.2億元。

行政院長卓榮泰、運動部長李洋、立委劉建國、張嘉郡、雲林副縣長謝淑亞、雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆等人前往視察。張嘉郡表示，此場館不止讓長輩可以運動，也提供親子休憩運動空間，對於健康促進是最低成本的投入，盼這筆經費能夠儘速到位，讓更多人享受運動設施。

劉建國說，元長鄉是全縣第一老鄉鎮，因此舊公所原址轉型運動館是具有前瞻性，未來「樂活運動館」期盼能規劃為導入「運動處方」健康樞紐，落實元長鄉「雙中心」，讓長輩、青壯年及兒少三代都能共同使用的活動場域。

卓榮泰表示，此場館規劃完整，是非常實用的運動場域， 不過運動部相關建設經費已提前用罄，中央總預算中雖有新興計劃預算，不過因尚未審查通過因此無法執行，若通過後將對教育、運動設施改善極大助益，盼運動部對此案騰出經費，行政院全力支持；李洋表示，會持續與地方密切合作，希望元長樂活運動館，能夠盡早完工，成為地方好去處。

舊元長鄉公所將拆除新建為樂活運動館，估計總經費約1.2億元。（記者李文德攝）

行政院長卓榮泰（前左5）到公所舊址視察。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法