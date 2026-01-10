淡江大橋靠斜拉鋼索穩住橋身 新北市府橋上放煙火「卡關」原因曝

淡江大橋斜拉鋼索穩住整體橋身。（公路局提供）

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在5月12日通車，近期加緊趕工並陸續公布工程科普知識。其中，拉穩大橋的94束斜拉鋼索通過200萬次載重疲勞試驗，確保長久耐用，但外層採HDPE外套管耐溫約攝氏210度，這也是為何新北市政府要求在淡江大橋「橋身上」放煙火，公路局死命阻擋的原因。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

新北市政府今年跨年在淡水漁人碼頭、八里左岸舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，以淡江大橋為中心，左右兩側河畔設置6個燃放點，創造立體視覺效果。

不過，新北市政府多次要求要在淡江大橋「橋身上」放煙火，被公路局死命阻擋，強調這會讓橋身上的94束斜拉鋼索有危險，煙火上千度的燃燒溫度、但斜拉鋼索外層採HDPE外套管耐溫約攝氏210度，會釀成極大危險，幸好因淡江大橋由公路局主責，才避免因新北市政府想放煙火、蹭政績而釀出慘劇。

公路局指出，淡江大橋主橋段橫跨淡水河口，在高達211.4公尺的主橋塔之間，如琴弦般放射而出的斜拉鋼索，是橋梁最醒目的視覺焦點，更是撐起整座鋼橋、維持結構整體穩定的核心構造。

淡江大橋共有94束斜拉鋼索，八里側54束、淡水側40束，每一束斜索皆依其所在位置與受力條件量身配置不同股數，斜索最長可達441公尺，每束由55至109股鍍鋅鋼絞線組成，整體系統須通過200萬次載重疲勞試驗，確保長久耐用。

斜拉鋼索採用奧地利進口高強度鋼絞線，具備極高抗拉能力與長期耐疲勞性能，能長期承受風載/車流與溫度變化造成的反覆循環應力。端錨外部施作多道防銹塗層，端錨與斜拉鋼索內部進行填充與密封。

而斜拉鋼索外層採HDPE外套管耐溫約210°C，HDPE外套管採雙螺紋設計，降低風雨影響，並設置阻尼器降低風力與地震引發的振動影響；橋面以上3公尺範圍設置防破壞鋼套管。

