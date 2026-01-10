為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化市3月起試辦資源回收「分日分類」 記住這個「字」就行

    2026/01/10 16:19 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市的垃圾分類2.0版來了，將於3月1日起試辦資源回收「分日分類」收運計畫。（記者劉曉欣攝）

    彰化市的垃圾分類2.0版來了，將於3月1日起試辦資源回收「分日分類」收運計畫。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣實施垃圾分類新制1年半以來，資源回收物暴增超過2成，彰化市宣布將從3月1日起試辦資收物「分日分類」收運，為了讓民眾好記，只要記住「紙」這個字就行，星期二、四、六收運紙類、紙容器，星期一、五則是全收！

    彰化市清潔隊長張筱薇表示，彰化市的人口多、機關學校多，因此，在資收物「分日分類」收運辦法的訂定上，就是朝著「簡單好記」為原則。最後拍板決定把「紙類、紙容器」單獨分出來，讓民眾只要記「紙」這個字就好。

    由於紙類或是紙容器的回收，一再宣導民眾務必把紙箱拆疊，便當紙盒、手搖紙杯都能疊起來或是壓平，不然就會造成回收車大暴量。因此，彰化市將從3月1日起鎖定「紙類、紙容器」，作為試辦資收物「分日分類」收運對策，預計宣導1個月後，在4月1日正式上路。

    彰化市長林世賢表示，將會積極加強宣導，讓資收物「分日分類」收運能夠順利推動，也希望民眾能夠配合，讓彰化市成為垃圾分類2.0版「分日分類」的模範城市。

    彰化縣從2024年7月1日起實施垃圾分類新制，提高退運標準，不只垃圾量大減，資收物也相對提高超過2成，和美鎮在2025年5月起在市區的黃金4里試辦資收物「分日分類」計畫，福興鄉在去年7月起全鄉22村全面跟進，如果加入今年3月將試辦的彰化市，全縣約有25％人口都納入資收物「分日分類」版圖，在提高資源回收比例的同時，同步有效降低垃圾進入焚化爐的垃圾總量。

    彰化市將於3月1日起試辦資源回收「分日分類」收運，星期二、四、六指定收運「紙類、紙容器」。（記者劉曉欣攝）

    彰化市將於3月1日起試辦資源回收「分日分類」收運，星期二、四、六指定收運「紙類、紙容器」。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣垃圾分類新制上路一年半來，資收物的回收量暴增。（資料照）

    彰化縣垃圾分類新制上路一年半來，資收物的回收量暴增。（資料照）

    
    
