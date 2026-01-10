多人遇過！買生鮮肉超市「一手法」補重量 網怒：其他家也這樣

一名網友分享他到全聯超市購買生鮮肉片，打開後發現下方看不到的地方，放了幾片幾乎只有脂肪的肥肉。（取自爆怨2公社）

不少民眾有在超市購買生鮮商品，常拆封後才發現內容物與期待不符、甚至自覺受騙的負面經驗。一名網友分享，他到全聯超市購買生鮮肉片，打開後發現下方看不到的地方，放了幾片幾乎只有脂肪的肥肉，批評商家把不好的部位藏起來「水」重量，貼文一出引發討論。

原PO昨日在臉書「爆怨2公社」發文指控，他到全聯購買生鮮肉片，打開後發現商家把不好的肉都藏在底下增加重量。他指控，先前購買蒜泥白肉，發現底下都是圖片中這種白色脂肪的肉。他也痛批：「把這種不好的部位藏在底下水重量（的事情）一直在發生，我相信大家都有遇到。」

貼文po出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「消保官該介入了吧」、「跟好市多一樣」、「所以我幾乎不在全聯或超市買肉」、「表面很漂亮，下層拆開才會知道」、「你這個算漂亮的，我拿過更糟糕的」、「牛肉盤也是一樣」、「這種一律不買第2次，非常不喜歡被詐騙」、「到傳統市場的肉攤買吧」、「好市多一樣啊」。

