宜蘭春節垃圾清運 初一、初二全縣停收垃圾

農曆春節將至，宜蘭春節垃圾清運時間出爐，即日起至2月15日小年夜，為年終大掃除，16日除夕各鄉鎮市夜間停止收運，17日初一、18日初二全縣停收垃圾，初三起部分鄉鎮先恢復收運；巨大垃圾清運預約服務登記部分，各鄉鎮市預計1月中陸續起跑。

宜蘭縣環保局公布春節垃圾清運時間，2月15日小年夜包括羅東鎮、五結鄉、員山鄉上午10點起收運垃圾，定時定點及夜間停止收運；冬山鄉則是下午2點起加班收運垃圾，夜間也是停收，其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

環保局表示，除夕當天全縣停止夜間收運，頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉8點起收運垃圾，宜蘭市、冬山鄉9點起，羅東鎮、員山鄉10點起；礁溪下午加收垃圾1次，宜蘭市下午3點起也加收1次。五結則還有定時定點收運。

環保局指出，初三起部分鄉鎮市先恢復收運，詳細時間可洽詢各公所清潔隊，環保局官網也已公告相關收運時程；另，配合春節前大掃除，各公所受理巨大垃圾清運預約服務登記截止時間不一，目前以礁溪鄉最早，1月12日開放受理，依序為冬山、員山及羅東，其餘鄉鎮市為2月起跑。

