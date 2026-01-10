布農族小米為課程核心 巴楠花部落國中小115學年起招收高中部學生

以布農族小米為課程核心，巴楠花部落國中小將於115學年起招收高中部學生。（圖由教育部提供）

愈在地，愈國際。教育部補助高雄市立巴楠花部落國中小，推動成為「Bunun：多族」實驗學校，以布農族小米生長週期與祭儀文化為核心，發展「四祭四學力」課程架構，依循秋冬春夏學習節奏，將文化儀式轉化為完整的學習歷程，原民實驗教育結合永續與國際視野，培育C-STEAM（文化、科學、技術、工程、藝術、數學）人才，預計115學年度（今年8月起）向上延伸招收高中部學生。

教育部國教署組長孫旻儀表示，教育部將持續以經費與制度，支持學校型態原住民族實驗教育，協助高中以下學校深化文化認同、建立學習自信，培育新世代族群文化的傳承者。

巴楠花部落國中小自113學年度起，結合祭儀課程、行動學習與文化實作，展現原民教育深耕土地、連結生活與學習的具體成果，教務主任莊宜螢表示，學校推動原住民族實驗教育邁入第8年，致力將布農族傳統文化智慧轉化為具現代視野的跨學科課程，透過「四祭」戶外場域行動學習，強調身體感知與實作經驗，並落實自主專題課程，在探究與解決問題的歷程中，培養學生的邏輯思考與統整能力。未來將以ING文化、科學與永續為核心，發展PBL學習模式，培育兼具在地自信與國際素養的C-STEAM跨域人才。

莊宜螢說明，學校依「四祭」規劃學習主軸，秋學祭結合服務學習，引導學生走入社區參與長照關懷，培養責任感與回饋土地的價值意識；冬學祭發展「單車旅人」課程，學生以自行車進行部落與周邊地景踏查，從實際行動中理解環境議題、交通安全與減碳概念，將永續發展落實於生活；春學祭以「敬山學習」為核心，透過登山與自然觀察，引導學生尊重山林、理解生態倫理，深化與土地的連結；夏學祭則推動跨族群交流，安排學生與不同族群進行文化互動，拓展多元文化視野與理解深度。

巴楠花部落國中小學生於「秋學祭－進倉祭」課程中，祝福小米。（圖由教育部提供）

