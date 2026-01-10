為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷冽冬日的一把熱火 北市楓香染紅迎新年

    2026/01/10 13:23 記者甘孟霖／台北報導
    中山21號廣場楓香。（公園處提供）

    中山21號廣場楓香。（公園處提供）

    近日連日冷鋒來襲帶來濕冷天氣，台北市的「楓香」這時卻熱情變葉換裝，為都會區妝點得層次分明，形成一道由綠轉黃、再染上濃郁黃及橙紅的絕美風景，如同寒冬裡的一把火，為濕冷北市公園、街頭點燃視覺溫暖。

    台北市政府公園路燈工程管理處表示，善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等處'楓香目前均已變色，不管是晴雨都呈現美麗景色，知名的中山北路1段至3段楓香林蔭也已開始變色，約2週後也會有優質美景可以觀賞。在寒冬裡的楓香林成行而立，枝幹挺立傲然，葉色從翠綠、金黃、亮橘到嫣紅交織並存，宛如秋日雲霞，微風拂過，片片紅葉鋪地，為忙碌的都會生活添上一抹沉靜的節奏。

     

    園藝工程隊隊長楊國瑜表示，楓香是台灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，故有「秋紅樹」之稱。每年隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強的時候，紅葉越發漂亮。楓香與大眾熟知的青楓等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。

    至善路三段楓香。（公園處提供）

    至善路三段楓香。（公園處提供）

    至善路三段楓香。（公園處提供）

    至善路三段楓香。（公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播