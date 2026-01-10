冷冽冬日的一把熱火 北市楓香染紅迎新年

中山21號廣場楓香。（公園處提供）

近日連日冷鋒來襲帶來濕冷天氣，台北市的「楓香」這時卻熱情變葉換裝，為都會區妝點得層次分明，形成一道由綠轉黃、再染上濃郁黃及橙紅的絕美風景，如同寒冬裡的一把火，為濕冷北市公園、街頭點燃視覺溫暖。

台北市政府公園路燈工程管理處表示，善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等處'楓香目前均已變色，不管是晴雨都呈現美麗景色，知名的中山北路1段至3段楓香林蔭也已開始變色，約2週後也會有優質美景可以觀賞。在寒冬裡的楓香林成行而立，枝幹挺立傲然，葉色從翠綠、金黃、亮橘到嫣紅交織並存，宛如秋日雲霞，微風拂過，片片紅葉鋪地，為忙碌的都會生活添上一抹沉靜的節奏。

園藝工程隊隊長楊國瑜表示，楓香是台灣最具代表性的原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，故有「秋紅樹」之稱。每年隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強的時候，紅葉越發漂亮。楓香與大眾熟知的青楓等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。

至善路三段楓香。（公園處提供）

