竹縣竹北、竹東社大聯合成果展 「鄉鎮市地方特色」秀武術樂舞

新竹縣竹北和竹東2個社區大學學員們今天一起展演他們的學習成果。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北、竹東社區大學聯合成果展今天在竹北的東興國中舉行，副縣長陳見賢代表縣府頒發獎勵金表揚社大優良教師，學員們則以「鄉鎮市地方特色」為題，表演舞蹈、音樂以及武術等，展現各地獨有的地景風貌與人文活力。

縣府教育局長蔡淑貞說，114年度竹北與竹東社大共開設559門多元課程，選課學員已經高達9077人次，辦學據點遍及竹北、竹東、芎林、新埔、北埔等9個鄉鎮市，課程內容則涵蓋生活素養、文化藝術、環境永續以及公共議題等，讓終身學習走入社區、貼近生活。

請繼續往下閱讀...

她說，在跨域合作方面，竹北社大攜手清華大學USR計畫，以關西文化永續為概念設計系列活動，還跟錦山國小合作，結合在地文化與自然探索，透過課程、任務與手作，引導孩子自主學習、認同家鄉、實踐夢想，使學校變成社區共學基地。竹東社大則跟自然谷環境信託教育基地合作，結合環境教育與生態保育議題，發展具地方特色的戶外學習與永續課程。

今年是竹北社大創校20週年慶，所以今天的聯合成果展特別結合週年慶，用滋養新竹縣的鳳山溪、頭前溪來策展，串聯9個鄉鎮市，並以各地具代表性的古地名作為攤位名，帶領民眾穿越時光，回望土地記憶。

新竹縣副縣長陳見賢（中）表揚績優社大老師們。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北和竹東社大一起舉辦聯合成果展。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法