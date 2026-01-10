為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊保元宮迎建宮250週年 三朝祈安揭匾宣告建醮開跑

    2026/01/10 13:09 記者羅國嘉／新北報導
    保元宮醮務局與今日出席貴賓祈求建宮250週年建醮法會各項活動圓滿順利。（記者羅國嘉攝）

    新莊重要信仰地標保元宮迎來建宮250週年，今（10）日舉行三朝祈安建醮醮務局揭匾儀式，宣告啟動建醮籌備工作。新北市民政局長林耀長表示，保元宮不僅承載地方信仰，也展現新莊深厚的宗教文化與社會凝聚力。

    醮務局主委、議長蔣根煌指出，新莊保元宮為北台首座由運輸人員共建的廟宇，長年守護交通運輸、出入平安與貿易順利。此次250週年建醮不僅是廟方的重要里程碑，更象徵新莊地方信仰文化的傳承與社會凝聚力，醮務局將齊心協力、分工合作，為地方做出最大的付出。

    林耀長表示，保元宮深耕地方多年，不僅是重要信仰中心，也長期投入社會公益，每年捐贈普度物資關懷弱勢，並結合在地企業、社團及宮廟資源，聯合捐贈清潔隊機車與安全防護用品等設備，造福地方，同時推動地方文史保存與文化走讀活動，對文化傳承貢獻良多。

    保元宮主委徐勝男說，保元宮創建於清乾隆41年（1776年），迄今已有250年歷史。今年建醮規劃於6月28日舉行祈安遶境、10月3日安龍謝土，並於10月20日至11月15日辦理建醮系列活動，邀請市民踴躍參與，共同見證新莊重要宗教文化盛事。

    民政局補充，保元宮主祀池府王爺、副祀中壇元帥，每年農曆9月9日中壇元帥聖誕舉行的「弄過火」儀式，以檀香粉取代撒鹽米，已登錄為新北市無形文化資產。廟內保存乾隆41年供案、百年神將等珍貴文物，民眾除參拜外，也可預約參觀文物陳列室，並走訪鄰近廟街，體驗新莊豐富的人文風貌。

    新莊保元宮建宮250週年，三朝祈安建醮醮務局今（10）日揭匾，正式啟動建醮籌備工作。（記者羅國嘉攝）

