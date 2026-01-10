為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    清水高中教育基金會歲末頒發百萬獎助學金 新北3百餘學子提前過好年

    2026/01/10 12:54 記者翁聿煌／新北報導
    新北市清水高中教育基金會「歲末愛心關懷暨優秀育才獎助學金頒獎」活動，頒發上百萬元獎助學金給3百餘名學子。（記者翁聿煌攝）

    新北市清水高中教育基金會10日舉行年度「歲末愛心關懷暨優秀育才獎助學金頒獎」活動，頒發上百萬元獎助學金給來自新北20所學校的3百餘名學子，基金會成立21年來，頒發獎助學金已達2億餘元，多達6千多人次學子受惠，基金會董事長彭榮宗長年帶頭回饋鄉里，照顧清寒子弟，期許學子們努力向學，未來得以造福社會，延續助學善行。

    清水高中教育基金會董事長彭榮宗是土城人，年少家境困難，憑藉不斷努力事業有成，開始擔任警友、造福弱勢家庭學子，21年前創辦清中教育基金會以來，凝聚各界善士及教育之友，累積捐助新北市清水高中等20校弱勢、急難救助及仁愛基金等善款已達2億多元。

    彭榮宗笑稱，他與善士們不在乎捐出多少億，只希望貧寒學子掌握翻轉人生的求學機會，刻苦、努力向學，改變人生，彭榮宗善行感動許多家長會長、企業認同，拋磚引玉為地方行善。

    立委吳琪銘也是基金會創會董事，他與今年參選新北市議員的兒子吳昇翰一起到場，吳琪銘表示，歲末愛心關懷活動早年從土城區展開，協助一三級貧戶、大同育幼院幼童，以及發放紅包及米、油、麵等民生物資供給1254戶弱勢家庭、200位原住民及56名育幼院孩童；成立基金會後，善行擴大到新北市三峽、樹林、金山、汐止、石碇等區，讓20所學生猶如獲得及時雨，提前過好年。

    新北市清水高中教育基金會10日舉行年度「歲末愛心關懷暨優秀育才獎助學金頒獎」活動，頒發上百萬元獎助學金給3百餘名學子。（記者翁聿煌攝）

