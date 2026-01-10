為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄推寵物防災 飼主與毛孩濃煙屋體驗火場逃生

    2026/01/10 12:44 記者陳文嬋／高雄報導
    飼主與寵物體驗防災。（市府提供）

    飼主與寵物體驗防災。（市府提供）

    高雄市動物保護處為了提升飼主與寵物防災韌性，「好伴講座」邀請被譽為「常救援到動物」消防員莊孟萍擔任講師，現場設置濃煙模擬逃生，讓飼主帶著愛犬體驗火場視線受阻真實感，學習黃金時刻正確逃生。

    動保處舉辦多場「好伴講座」，探討寵物防災議題，並推廣飼主防災意識，傳遞「防災是一種生活態度」，從擬定家庭避難計畫、風險判斷，到認識新型態人為災害，成為民間防災力量，提升社區防災韌性。

    動保處今天邀請大樹分隊消防員莊孟萍分享毛孩家庭生存攻略，針對人寵防災提出三大重點，包括火場逃生避難解析，破解迷思，掌握何時逃生、何時關門避難；居家安全小幫手「住警器」，正確使用爭取逃生時間；地震緊急應變，提供飼主在晃動當下與災後，安撫並引導寵物正確應對方法。

    現場特別搭建「簡易濃煙屋」模擬火場真實能見度，透過安全無毒的煙霧模擬火場情境，讓飼主帶著愛犬親身感受，在低能見度下的壓迫感與方向感迷失，藉此訓練飼主在混亂中如何引導寵物冷靜移動，落實「避難演練」重要性。

    農業局長姚志旺說，寵物已成為重要家人，民眾具備防災基本判斷力與行動能力，才是降低災害傷亡關鍵，今年將持續舉辦實用「好伴講座」，強化災害發生時對寵物安全保障，促使更多民眾重視寵物生命價值，在日常生活中建立寵物防災的正確觀念，一起學習成為「撐得住」關鍵力量。

    高雄寵物防災，「好伴講座」邀請被譽為「常救援到動物」消防員莊孟萍擔任講師。（市府提供）

    高雄寵物防災，「好伴講座」邀請被譽為「常救援到動物」消防員莊孟萍擔任講師。（市府提供）

    高雄寵物防災，飼主與毛孩濃煙屋體驗火場逃生。 （記者陳文嬋攝）

    高雄寵物防災，飼主與毛孩濃煙屋體驗火場逃生。 （記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播