高雄推寵物防災 飼主與毛孩濃煙屋體驗火場逃生

高雄市動物保護處為了提升飼主與寵物防災韌性，「好伴講座」邀請被譽為「常救援到動物」消防員莊孟萍擔任講師，現場設置濃煙模擬逃生，讓飼主帶著愛犬體驗火場視線受阻真實感，學習黃金時刻正確逃生。

動保處舉辦多場「好伴講座」，探討寵物防災議題，並推廣飼主防災意識，傳遞「防災是一種生活態度」，從擬定家庭避難計畫、風險判斷，到認識新型態人為災害，成為民間防災力量，提升社區防災韌性。

動保處今天邀請大樹分隊消防員莊孟萍分享毛孩家庭生存攻略，針對人寵防災提出三大重點，包括火場逃生避難解析，破解迷思，掌握何時逃生、何時關門避難；居家安全小幫手「住警器」，正確使用爭取逃生時間；地震緊急應變，提供飼主在晃動當下與災後，安撫並引導寵物正確應對方法。

現場特別搭建「簡易濃煙屋」模擬火場真實能見度，透過安全無毒的煙霧模擬火場情境，讓飼主帶著愛犬親身感受，在低能見度下的壓迫感與方向感迷失，藉此訓練飼主在混亂中如何引導寵物冷靜移動，落實「避難演練」重要性。

農業局長姚志旺說，寵物已成為重要家人，民眾具備防災基本判斷力與行動能力，才是降低災害傷亡關鍵，今年將持續舉辦實用「好伴講座」，強化災害發生時對寵物安全保障，促使更多民眾重視寵物生命價值，在日常生活中建立寵物防災的正確觀念，一起學習成為「撐得住」關鍵力量。

