    首頁 > 生活

    南橫公路低溫路況差、多處施工交管 警籲行車提高警覺

    2026/01/10 12:41 記者黃明堂／台東報導
    南橫公路向陽路段交通管制。（記者黃明堂翻攝）

    南橫公路向陽路段交通管制。（記者黃明堂翻攝）

    近日受寒流影響，南橫山區氣溫明顯下降，低溫易造成路面濕滑甚至結冰，行車風險隨之提高。台東縣警察局關山分局提醒，民眾行駛山區道路務必提高警覺，留意天候與路況變化。

    依公路局南區養護工程分局公告，台20線南橫公路梅山口至向陽路段（台20臨105線）目前實施有條件管制通行，每週五至週一開放通行，週二、週三及週四全日管制封閉；開放日通行時間為每日上午7時至下午2時，並須於下午5時前離開管制路段。

    此外，為提升道路通行安全，公路局南區養護工程分局關山工務段於台東縣海端鄉台20線161K+100（栗園路段）辦理上邊坡機械刷坡工程，至115年2月13日止，每週一至週日上午8時至下午5時10分實施道路雙向管制。其中，每週一、五、六、日於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時35分至2時30分、3時30分至5時10分管制；每週二、三、四於上午8時至9時30分、10時30分至12時，下午1時至2時30分、3時30分至5時10分管制，其餘時段開放通行。

    關山警察分局表示，低溫期間若遇路面結冰、濃霧或天候惡化，警方將配合公路單位即時實施交通管制及疏導勤務，向陽派出所員警也將堅守山區，協助交通引導及安全提醒，全力維護山區道路交通秩序。同時也呼籲駕駛人，出發前請備妥必要因應裝備，如雪鍊、打氣機等，審慎評估行程。山區道路蜿蜒狹窄、視距有限，請駕駛人減速慢行，切勿跨越車道或違規停車。

