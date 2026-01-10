東北風挾微量境外污染物移入 中南部空品亮橘燈、林園紅燈

環境部提醒，東北風仍會挾帶微量境外污染物移入，影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，預估今日雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，林園達紅色警示等級，民眾應多加留意。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

冷空氣減弱，白天溫度回暖，不過，環境部提醒，東北風仍會挾帶微量境外污染物移入，影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，預估今日雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，林園達紅色警示等級，民眾應多加留意。

環境部今發布空品提醒，提醒林園地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），高屏地區、斗六地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵說明，首先，雖然境外影響逐漸趨緩，但由於台灣周圍污染物濃度尚未恢復到平常很乾淨的狀態；再來，台灣內部又因為前幾天的境外污染物影響、加上今日風速減弱，導致污染物累積在中南部；最後，台灣本土污染產生等因素，導致中南部亮橘燈、林園地區達到紅色警示等級。至於金門則因接近中國廈門，因此亮橘燈甚至是紅燈，主要是受到中國污染物影響。

游智淵續指，明日受到大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風仍可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積，預估明日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，預估南部空品較差將持續數天。

環境部空氣品質監測網資訊顯示，12日吹偏東風，因此西半部擴散條件轉差，污染物易累積，預估宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

