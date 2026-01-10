新北新埔民生站增設地下道5年惹民怨 黃淑君籲考量停止興建儘速復舊

新北捷運環狀線新埔民生站增設地下道工程施工範圍曾長期佔據車道，影響交通。（新北市捷運局提供）

新北市板橋區捷運新埔民生站增設地下道工程5年未完工，交通問題、鄰損導致民怨不斷，日前因市府與施工廠商契約終止暫時停工，現正回填復舊。市議員黃淑君表示，此工程已引發地方嚴重反彈，市府應考量反對繼續興建地下道的民意，考慮停止興建，並盼縮短復舊期程。捷運工程局長李政安說，會將停止施工納入評估，復舊作業積極趕辦，會努力縮短。

黃淑君指出，她反對地下道持續興建，該工程已經造成地方嚴重困擾與反彈，社區不斷陳情，且市府無法保證相關結構安全，施工5年仍在做垂直開挖，還有鄰損等問題，「沒有一個地下道會蓋超過5年的」，市府不應濫用預算在此地下道上，並該傾聽反對民眾的心聲，考慮停止施工；此外，復舊工程預定3月底前完成，該工程緊鄰社區、學校，盼加速至2月底前完工。

李政安回應，會將停止施工納入評估，終止契約後還是要往前走，會考量各方意見；施工期間也做了許多，包括管線遷移、開挖等等，後續作業以交通安全為要，最近正在努力積極趕辦，會努力縮短時間。

此外，黃淑君進一步建議，鄰近的大漢橋要做安全島拆除工程，應併同新埔民生地下道復舊工程考量，不要再讓橋下有積淹水狀況。工務局長馮兆麟則回應會與交通局規劃設計、納入考量。

民生地下道東側工區（往新莊方向）已恢復道路使用，西側工區（往中和方向）復舊工作將暫時回填後恢復道路，並完善排水系統。

