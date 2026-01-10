基隆議員籲暖東苗圃闢生態基地 復育珍稀植物

基隆暖東苗圃生態物種多元豐富。（記者盧賢秀攝）

基隆暖東苗圃保留有自然生態樣貌，曾經被視為滅絕物種的澤珍珠菜，2020年在苗圃旁的暖暖運動公園野地重現，林業試驗所及在地的民眾都透過移種復育方式保存。市議員呼籲市府在暖東苗圃開闢生態基地，重現活化石「雙扇蕨」、珍稀「澤珍珠菜」等，建立基隆生態品牌。市府表示，已規劃復育雙扇蕨及澤珍珠菜，並結合AR技術呈現基隆特有種、珍稀物種等30多種植物。

基隆暖東苗圃生態豐富，有天然林相、數百種植物及生物。市府規劃在暖東苗圃打造第二座恐龍AR生態園區，引起地方許多討論。

無黨籍市議員陳冠羽認為，暖暖區是一個生態豐富的地區，若市府只單純在暖東苗圃複製AR恐龍樂園，並沒有實質的意義。他建議能夠仿效台北植物園，除保存珍稀植物、打造生態綠牆外，也可以結合AR擴增實境技術，讓民眾能夠認識生活週遭的珍稀植物。

陳冠羽指出，基隆擁有不少以「基隆」命名的物種，例如基隆筷子芥、基隆澤蘭、基隆葡萄、基隆蠅子草等，暖東苗圃位在淡蘭古道中路廊帶上，淡蘭古道最具代表性的活化石「雙扇蕨」，2020年在暖暖運動公園重新發現珍稀物種的「澤珍珠菜」都能在苗圃展示，並推動環境教育相關活動課程，同時串連社區資源，將社區、生態、文化、觀光串聯在一起，建立基隆生態品牌。

產發處長蔡馥嚀表示，AR生態園區二期選定暖東苗圃的理由，就是因為它有豐富的原生自然生態，市府也規劃要在苗圃內復育雙扇蕨和澤珍珠菜，並以AR實境內容呈現基隆的特有種、珍稀物種及台灣特有種等30多種植物。

基隆暖東苗圃生態物種多元豐富。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖運動公園野地重現被視為滅絕的澤珍珠菜。（陳冠羽提供）

