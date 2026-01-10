台南首座有雲霄飛車的兒童樂園 「元寶樂園」重生

北園公園設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具。（台南市政府提供）

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南囝仔回憶的「元寶樂園」，今日正式化身「北園公園」重新出發，為北區親子場域再添新亮點！北區區公所同步舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾200位親子家庭共襄盛舉。

北園公園座落於昔著名「元寶樂園」舊址。該樂園曾1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。本次遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，展示天仁與元寶樂園的老照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。北區已完成17座特色遊戲場。

開箱活動結合「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子體驗跨世代遊戲的樂趣。北區區公所發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合17座特色遊戲場，串聯在地美食與景點，方便家長規劃一日親子遊程，呈現北區宜居魅力。

市長黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請市民朋友一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

北區區長潘寶淑指出，北區目前有17處特色遊戲場，為台南遊戲場密度最高的區。今啟用北園公園不只是遊樂場，更是連結老台南記憶與新世代孩童歡笑的重要空間。透過「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，鼓勵家長與孩子走出戶外，輕鬆暢遊北區遊戲場，讓台南囝仔幸福快樂成長。摺頁可至北區區公所官網下載，或透過電子地圖查詢北區遊戲場相關資訊。

市長黃偉哲為北區北園公園特色遊戲場開箱。（記者王姝琇攝）

北園公園特色遊戲場全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型真人版彈珠台。（台南市政府提供）

