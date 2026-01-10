澎湖元宵集章摸彩活動今年擴大舉辦 3/3登場

澎湖元宵集章摸彩，推出好禮相送。（澎湖縣政府文化局提供）

去年掀起轟動的「元宵集章摸彩」活動，3月3日強勢登場！由澎湖縣政府文化局與交通部觀光署澎湖國家風景區管理處、旅遊處及工商發展投資策進會合作推出「2026超級龜龜-玩澎湖．元宵集章摸彩」活動即將開跑，今年特別擴大舉辦，串聯36間廟宇，要帶大家化身超級英雄，一起集章、跑廟、抽大獎！

此次活動主題特別呼應澎湖國際海上花火節《七龍珠Z》主題，定名為「超級龜龜」，象徵平安龜就像超級英雄一樣，守護每一位島民與遊客！2月1日起開放領取集章手冊，地點：澎湖生活博物館、澎湖開拓館、澎湖縣圖書館、澎湖海洋地質公園中心、澎湖機場旅遊服務中心，每人只限領4冊。

請繼續往下閱讀...

3月3至5日共3天，尋找龜龜集章，走訪馬公、湖西、白沙、西嶼共36間參與宮廟，集滿7個不同廟宇的戳章。兌換限量紀念品、投遞摸彩聯3月4至5日兌換，限量3000份紀念品（詳細規則另行公告）。3月4至5日（上午9時-晚間8時），將摸彩聯投入澎湖縣圖書館2樓摸彩箱。

3月6日中午12時在澎湖縣政府FB粉絲專頁摸彩直播，中獎後請於3月31日前至文化局總務辦公室兌獎，兌獎時間8時-12時、下午1時30分-5時30分，週六、日及國定假日不開放。總計有開台澎湖天后宮、馬公北甲北辰宮、海靈殿等36間宮廟參與（詳細廟宇名單請參考文化局公告）。

今年元宵集章摸彩活動，以超級龜龜為主題。（澎湖縣政府文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法