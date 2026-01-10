為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    土城重劃區永福段建案與頂埔社宅工程廢水污染 新北環局開罰

    2026/01/10 11:00 記者翁聿煌／新北報導
    新北市土城區永福段建案灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。（新北市環保局提供）

    新北市土城區永福段建案灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。（新北市環保局提供）

    新北市環境保護局9日接獲檢舉，指土城重劃區永福段出現水體污染，隨即派員兵分多路前往現場稽查，當下查獲僑馥建築公司起造的「新濠岳」建案及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」皆有逕流廢水管理不當、嚴重污染場外水體等違規情事，當場依《水污染防治法》告發並令其限期改善。

    環保局表示，9日上午接獲通報後，稽查人員在土城區永福段99至102地號「新濠岳住宅大樓新建工程」現場稽查，發現工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業所產生淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

    此舉已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可裁處300萬元罰鍰，且未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高將可裁處600萬元罰鍰，環保局依法開罰並命限期改善。

    稽查人員同步循線追查附近地面水體「紅色污漬」來源，發現污染斷點位於永福段54地號，「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」，施工單位聲稱紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，環保局當下要求施工單位將紅色沉積部分清理乾淨，另查核發現，該工地未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，已違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定，依法告發並命限期改善，最高將可裁處600萬元罰鍰。

    「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」造成土紅色色素沉積於水溝中。（新北市環保局提供）

    「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」造成土紅色色素沉積於水溝中。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查員與土紅色沉積廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（新北市環保局提供）

    新北市環保局稽查員與土紅色沉積廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（新北市環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播