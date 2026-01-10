土城重劃區永福段建案與頂埔社宅工程廢水污染 新北環局開罰

新北市土城區永福段建案灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。（新北市環保局提供）

新北市環境保護局9日接獲檢舉，指土城重劃區永福段出現水體污染，隨即派員兵分多路前往現場稽查，當下查獲僑馥建築公司起造的「新濠岳」建案及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」皆有逕流廢水管理不當、嚴重污染場外水體等違規情事，當場依《水污染防治法》告發並令其限期改善。

環保局表示，9日上午接獲通報後，稽查人員在土城區永福段99至102地號「新濠岳住宅大樓新建工程」現場稽查，發現工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業所產生淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

此舉已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可裁處300萬元罰鍰，且未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高將可裁處600萬元罰鍰，環保局依法開罰並命限期改善。

稽查人員同步循線追查附近地面水體「紅色污漬」來源，發現污染斷點位於永福段54地號，「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」，施工單位聲稱紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，環保局當下要求施工單位將紅色沉積部分清理乾淨，另查核發現，該工地未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，已違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定，依法告發並命限期改善，最高將可裁處600萬元罰鍰。

「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」造成土紅色色素沉積於水溝中。（新北市環保局提供）

新北市環保局稽查員與土紅色沉積廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（新北市環保局提供）

