民怨馬路如賽車道 竹市公道五路施工挨批

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市讀者投訴指稱，市府進行公道五路3段的人行環境改善工程，已施工快1年，原訂去年完工，但至今道路依然彎曲又危險，加上沒有夜間照明及施工單位常在假日施工，導致這條通往新竹市與竹北市的聯絡道路成危險路段，每天任何時段都上演汽機車在彎曲車道蛇行，宛如賽車道般的危險場景。更抱怨好好的道路改到少數人走的人行道很寬，但汽機車卻要在夾縫中通行，加上工程拖延，已發生多起車禍。

市府工務處表示，該工程原訂去年底完工，但施工期間為避免道路重複開挖及地下管線複雜度高，加上進行設計變更，導致工期延宕。對工程延期造成市民及用路人不便，市府深表歉意。

請繼續往下閱讀...

針對民眾反映「汽機車爭道」及「車道彎曲」導致事故風險增加情形，現階段因工區需圍設護欄進行人行道及管溝施作，導致路幅縮減。將針對夜間視線不佳路段，要求廠商增設夜間照明，確保改道動線清晰；同時調整目前的交通維持計畫，盡量讓車道過渡更平順，減少急彎情形，並加派義交人員在尖峰時段協助疏導，此路段的人行環境改善工程預計今年5月完工。

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

新竹市府進行公道五路3段人行環境改善工程，除完工日拖延，更將道路變危險路段，民怨道路變彎需蛇行，宛如賽車般，且夜間照明及指示標示不足，相當危險。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法