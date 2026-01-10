高雄大學、陸軍官校策略聯盟 培育現代化軍事人才

高雄大學校長陳啓仁與陸軍官校校長譚芳榮（左）續簽策略聯盟。（高雄大學提供）

國立高雄大學與陸軍官校續簽策略聯盟，持續推動教學資源共享、校際課程互選、學術交流與研究合作，深化科技教育，培育國防人才，並鼓勵學生報考ROTC軍官班或專業軍官班，同時開放陸軍官校畢業校友報考高雄大學研究所，促進學術與軍事教育體系雙向鏈結。

高雄大學今表示，持續推動跨校合作與高等教育鏈結，昨與陸軍軍官學校辦理策略聯盟第二期續約儀式，由高雄大學校長陳啓仁與陸軍官校校長譚芳榮代表簽署合作協議，兩校一級主管共同見證，雙方自2020年建立合作基礎，未來將在教學、研究、科技應用與人才培育等面向，展開更具深度與制度化合作。

陳啓仁表示，陸軍軍官學校不僅是百年軍事院校，更在國家發展與人才培育扮演關鍵角色，雙方自2020年與策略聯盟以來，在校際選修、教學研究與學術交流等，已累積良好合作經驗與互信基礎，也促進師生實質互動，奠定穩固基礎，尤其高雄大學近年因應南部科技產業廊帶快速成形，積極發展人工智慧、半導體與高科技相關人才培育，並與多家國內外大型企業合作推動學程與課程認證，強化學生跨域能力與實務素養，其中理學院及相關學系在基礎科學與高科技應用方面具備扎實能量，未來可結合國防需求，與陸軍官校在科技教育、研究合作與人才培育等面向深化交流。

譚芳榮表示，高雄大學在前瞻科技與教研能量長期投入，與陸軍官校培育現代化軍事人才方向高度契合，透過策略聯盟，雙方得以在師資交流、課程合作與學術研究等層面，建立穩定合作模式，協助軍官學員在養成階段，即接軌科技發展趨勢，提升整體教育品質，面對科技快速演進與國防環境轉變，陸軍官校正積極推動軍官養成教育轉型與升級，除了傳統領導與戰術訓練外，更培養科技素養、跨域思維與決策判斷能力，透過與高雄大學合作，整合學術與軍事教育資源，培育具備前瞻視野與國家使命感的關鍵國防人才。

高雄大學與陸軍官校續簽策略聯盟，兩校一級主管共同見證。（高雄大學提供）

