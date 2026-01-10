為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化火車站商圈「和樂戲院」機車停車場 流標3次力拚今年完工

    2026/01/10 10:05 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化火車站商圈的機車位一位難求，也是違停的罰單熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化火車站商圈的機車位一位難求，也是違停的罰單熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化火車站商圈的機車位一位難求，彰化市公所在克服重重難關，取得站前「和樂戲院」原址半數地主同意，把市值1億多元的140坪用地興建機車停車場，由於工程流標3次，讓機車騎士大喊「等太久」，市公所將修正標案文件，再重新上網招標，力求今年完工。

    彰化市公所主秘許晉嘉指出，「和樂戲院」原址改為機車停車場工程案，編列200多萬元的預算，從去年8月開始招標，原本希望能趕上去年10月的台灣設計展，但招標3次均流標，目前計畫將把工程與設備分開招標，修正標案再上網招標，希望今年能夠儘快完工，收費辦法為每小時收費10元，每日最高上限為40元，預計劃設100格的機車停車位。

    許晉嘉指出，當初為了讓和樂戲院原址能夠活化，用了很多的努力，因為市公所持有約53%，私有地約為47%，但私有地的地主多達7、80人，經過3次會議、用了1年時間，才終於取得半數以上地主同意、同意地主持有面積也超過3分之2雙門檻，同意由市公所以租賃方式來取得委託代管。

    彰化市長林世賢表示，「和樂戲院」原址就在已歇業的「台灣大戲院」的旁邊，這兩家相鄰的戲院，就在彰化火車站旁邊，這是許多彰化人昔日看電影的共同回憶，以前還有人搭火車到彰化看電影。和樂戲院約歇業20年，台灣大戲院營業90年後在2023年12月1日暫停營業。希望讓和樂戲院原址活化變身為停車場，也帶動火車站商圈發展。

    彰化火車站商圈的和樂戲院原址就在台灣大戲院旁，兩家戲院都先後歇業，不復見早年雙戲院聯映院線片的榮景。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站商圈的和樂戲院原址就在台灣大戲院旁，兩家戲院都先後歇業，不復見早年雙戲院聯映院線片的榮景。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站商圈的和樂戲院原址用地將規劃為機車停車場。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站商圈的和樂戲院原址用地將規劃為機車停車場。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播