彰化火車站商圈「和樂戲院」機車停車場 流標3次力拚今年完工

彰化火車站商圈的機車位一位難求，彰化市公所在克服重重難關，取得站前「和樂戲院」原址半數地主同意，把市值1億多元的140坪用地興建機車停車場，由於工程流標3次，讓機車騎士大喊「等太久」，市公所將修正標案文件，再重新上網招標，力求今年完工。

彰化市公所主秘許晉嘉指出，「和樂戲院」原址改為機車停車場工程案，編列200多萬元的預算，從去年8月開始招標，原本希望能趕上去年10月的台灣設計展，但招標3次均流標，目前計畫將把工程與設備分開招標，修正標案再上網招標，希望今年能夠儘快完工，收費辦法為每小時收費10元，每日最高上限為40元，預計劃設100格的機車停車位。

許晉嘉指出，當初為了讓和樂戲院原址能夠活化，用了很多的努力，因為市公所持有約53%，私有地約為47%，但私有地的地主多達7、80人，經過3次會議、用了1年時間，才終於取得半數以上地主同意、同意地主持有面積也超過3分之2雙門檻，同意由市公所以租賃方式來取得委託代管。

彰化市長林世賢表示，「和樂戲院」原址就在已歇業的「台灣大戲院」的旁邊，這兩家相鄰的戲院，就在彰化火車站旁邊，這是許多彰化人昔日看電影的共同回憶，以前還有人搭火車到彰化看電影。和樂戲院約歇業20年，台灣大戲院營業90年後在2023年12月1日暫停營業。希望讓和樂戲院原址活化變身為停車場，也帶動火車站商圈發展。

