為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鼓勵18至45歲投入 高雄社區營造新增「青年參與型」

    2026/01/10 09:32 記者葛祐豪／高雄報導
    青年參與型說明圖卡。（都發局提供）

    青年參與型說明圖卡。（都發局提供）

    鼓勵18至45歲青年投入社區營造行動，為社區發展注入創新能量，高雄市都發局今（10日）宣布「115年度高雄市社區營造實施計畫」即日起受理申請，除延續以往新增社造點及維護管理補助機制外，特別新增「青年參與型」社造方案。

    都發局表示，今年度的亮點「青年參與型」，青年須與社區合作，擇定「零碳綠環境」或「多元整合型」提案，實際參與社區調查、計畫撰寫、提案簡報及後續實作，青年參與經費原則為社區核定補助款的10%，透過制度化支持，引導18至45歲青年深入認識在地文化與永續議題，培育社區營造的新生代力量。

    都發局強調，透過社區營造補助機制與社區規劃師輔導團隊的專業陪伴，期盼引導更多社區與青年共同關注生活環境品質，落實淨零與永續理念。

    都發局進一步說明，「115年度高雄市社區營造實施計畫」申請對象為高雄市立案的社區發展協會及社會團體，補助類型包含「零碳綠環境」、「多元整合型」及「既有社造點維護管理」。

    「零碳綠環境」聚焦社區閒置空間整理，導入原生植栽、固碳喬木、低碳工法與資源循環再利用，提升社區生態與環境品質；「多元整合型」鼓勵社區結合地方創生資源，透過空間改造、社區服務與特色活動，帶動青創、文創及生態旅遊發展；「既有社造點維護管理」則是112年12月31日以前獲政府補助完成的社造點，可申請115年度維護管理所需的工具、材料、植栽補植等費用。

    都發局歡迎符合資格的社區及青年踴躍提案，新增社造點如零碳綠環境、多元整合型及青年參與型至3月31日截止，既有社造點維護管理於2月26日截止。申請書表可至高市都發局網站下載。

    杉林老人福利協進會由在地匠師打造社區共享農園。（都發局提供）

    杉林老人福利協進會由在地匠師打造社區共享農園。（都發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播