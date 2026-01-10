為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    透過特殊選才升學 台東女中美術班8生提早成準大學生

    2026/01/10 07:35 記者黃明堂／台東報導
    國立台東女中美術班8位學生上榜大學，高爾諾，沈益展，王羽歆，李沛萱，王若羽，校長王垠，導師康毓庭，張芷瑞，柯欣妮，朱婉瑄（左起）合影。（記者黃明堂翻攝）

    國立台東女中美術班8位學生上榜大學，高爾諾，沈益展，王羽歆，李沛萱，王若羽，校長王垠，導師康毓庭，張芷瑞，柯欣妮，朱婉瑄（左起）合影。（記者黃明堂翻攝）

    國立台東女中美術班在115年特殊選才升學，佳績頻傳，8位學生依循自己的興趣與專長，提早成為準大學生。三年美班導師康毓庭表示，這次亮眼榜單歸功於東女美術班近10年承接教育部美感與設計創新課程計畫、跨領域領航美感計畫，國教署近3年挹注藝術共創計畫經費，得以聘請大學端合作，讓各面向創新課程執行順利。

    美術班學生張芷瑞同時上榜國立聯合大學建築系、中原大學建築系；高爾諾同時上榜國立嘉義大學視覺藝術學系、國立台南大學視覺藝術與設計系；柯欣妮同時上榜國立高雄師範大學視覺設計系、銘傳大學商業設計學系。

    另外，還有沈益展錄取國立聯合大學建築系，王羽歆錄取國立聯合大學文化創意與數位行銷系，朱婉瑄錄取國立高雄大學工藝與創意設計學系，李沛萱錄取中原大學室內設計系，王若羽錄取輔仁大學應用美術系。

    台東女中美術班是台東地區唯一的高中美術班，設立有20年以上的歷史。三年美班導師康毓庭老師對學生長期的觀察，提供多樣題材讓學生體驗，並且在高三時鼓勵學生，協助學生選擇適合的校系，還辦理模擬面試，讓他們在特殊選才面試時更沉穩順暢，一舉拿下自己想要的志願。她說，東女美術班的教育，不僅在傳統術科上多所教導，更鼓勵學生由藝術向外延伸，多元試探與發展，找到更有創意與實踐力的未來，這樣的教育成果，從特殊選才的結果即可證明。

