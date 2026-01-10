今晨極端嚴寒低溫！吳德榮：輻射冷卻偏強估持續一週

颱風論壇指出，昨晚至今晨輻射冷卻效應依然非常明顯，必須注意10度以下極端的嚴寒低溫！（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今晨在強「輻射冷卻」效應作用下，帶來「極低溫」，平地最低氣溫持續降至5度以下，各地最低氣溫約在6至10度。今白天氣溫雖會略升，但傍晚起又有另一股冷空氣南下，今晚至下週一早晚的氣溫仍持續偏低，且持續到下週五輻射冷卻仍會持續作用，因此日夜溫差大的情況幾乎會持續一整週，提醒民眾留意氣溫變化劇烈。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨本島部分地區「靜風」、故有強「輻射冷卻」效應，帶來「極低溫」，本島平地最低氣溫持續降至5度以下，各地最低氣溫約在6至10度。預估今日各地區氣溫如下：北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。

吳德榮表示，今白天氣溫略升，傍晚起至下週一清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。

吳德榮提醒，下週一白天起至週五各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

吳德榮提到，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。至於對台灣是否有間接影響？仍需持續觀察。

