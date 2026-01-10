01/10 各報重點新聞一覽

藍白立委昨天在立法院會第7度封殺「國防特別條例草案」，民進黨團批藍白「阻擋國防就是吳三桂。」（記者陳逸寬攝）

自由時報

藍白7度封殺軍購預算 民進黨批：換「鄭習會」入場券

國民黨主席鄭麗文傳出擬於農曆年前重啟「國共論壇」，引發關注。民進黨批評，藍白立委昨天於立法院會第七度封殺「國防特別條例草案」，而國共論壇則是中共對台統戰的重要平台，國民黨阻礙我國防建設以換取「鄭習會」入場門票，背離台灣主流民意與國家利益。

川普：美委與台海問題不能相提並論 若北京改變現狀 他會「非常不悅」

美國總統川普三日下令對委內瑞拉發動軍事突襲，成功抓捕委國前總統馬杜羅。外界擔憂，中國得以藉美方行動合理化侵犯、奪取台灣野心。川普七日接受「紐約時報」專訪談及此事，稱美委與台海問題不能相提並論，若北京改變現狀，他會「非常不悅」，也不認為中國膽敢在自己任內對台動武。

走私9千萬大麻花 海關攔阻 毒販潛逃 台泰聯手押返

原本從事網路跨國法事及宗教物品買賣的卅八歲男子陳縱緯，涉嫌於二〇二一年間走私市價約九千多萬元的五十四公斤第二級毒品大麻花來台，所幸海關即時攔阻未流入市面，但他在審理時逃亡海外被通緝，調查局跨國與泰國移民局合作，查知陳嫌下落，並派員赴泰國執行戒護任務，昨順利將陳嫌從曼谷搭機押解返台，並移送基隆地檢署歸案。

聯合報

習近平攻台？ 川普：可能等美換總統後

美國總統川普七日接受紐約時報專訪，被問到他對委內瑞拉的斬首行動，是否會成為中國國家主席習近平對付台灣的先例，川普說兩者不能類比，但這得由習近平決定，如果習動手，他會很不高興，也不認為在他任期內習近平會攻打台灣，「可能會等到我們換總統之後才做」。

台灣正式步入超高齡社會 上月65歲以上占比逾兩成

內政部公布最新戶籍人口統計，截至2025年12月底，台灣總人口數降至2,329.9萬人，已連續24個月呈現負成長；其中，65歲以上人口占比突破20%門檻，宣告台灣正式邁入「超高齡社會」。人口持續負成長，使台灣人口結構朝「少子、高齡、勞動力萎縮」方向發展。

中國時報

川普：不認為中國會武力犯台

美國近期突襲活逮委內瑞拉總統馬杜洛，引發各界懷疑，北京是否仿效美方「斬首」行動。對此，美國總統川普7日接受《紐約時報》專訪時表示，委國問題不會為中國帶來台灣先例，中國是否武力犯台，取決於大陸國家主席習近平。不過，倘若大陸決定改變兩岸現狀，川普坦言自己會「很不高興」。他還說，只要自己仍是總統，習近平不會在他任內犯台，「或許會在換個總統之後這麼做」。

川普關稅合法性 9日未宣判

美國對等關稅的最終命運還要再等等，美最高法院台北時間9日晚間11點，並未就對等關稅是否合法作出裁決，而是針對刑事訴訟程序有關案件宣判。美總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收「對等關稅」是否合法，待日後宣判。川普及財長貝森特均稱，政府若敗訴，會有變通辦法（B計畫）。

