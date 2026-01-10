為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    輻射冷卻凍番薯！20縣市低溫特報 這3地恐跌破6度

    2026/01/10 00:42 即時新聞／綜合報導
    只有澎湖及馬祖未列入低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    只有澎湖及馬祖未列入低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    中央氣象署深夜發布低溫特報提醒，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。夜間到今天上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意保暖，留意用火用電安全。只有澎湖及馬祖未列入低溫特報。

    亮起「非常寒冷」橙色燈號的低溫區域為新北市、桃園市、新竹縣，有6度以下氣溫發生機率，請注意防範。

    亮「寒冷」黃色燈號的是基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

    另外，東北風偏強，今天下午起蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，請注意相關安全。

    蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區下午起有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區下午起有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播