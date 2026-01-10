輻射冷卻凍番薯！20縣市低溫特報 這3地恐跌破6度

只有澎湖及馬祖未列入低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署深夜發布低溫特報提醒，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率。夜間到今天上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意保暖，留意用火用電安全。只有澎湖及馬祖未列入低溫特報。

亮起「非常寒冷」橙色燈號的低溫區域為新北市、桃園市、新竹縣，有6度以下氣溫發生機率，請注意防範。

亮「寒冷」黃色燈號的是基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

另外，東北風偏強，今天下午起蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，請注意相關安全。

蘭嶼、綠島、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區下午起有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

