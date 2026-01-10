高雄輕軌增購新車公告招標 拚2029年上路

高雄輕軌增購14列新車計畫公告招標。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌增購列車統包工程1月已公告招標，預計採購14列新車，連同機廠與駐車廠等空間擴充，總預算逾64億元，目標2029年讓新車上路。

高雄輕軌全長22.1公里、設38站，前年元旦成圓後運量不斷增長，去年總運量破1333萬人次，日均運量達3萬6538人次，日運量增幅逾6%，多項數據刷新紀錄。



因運量不斷增長，民眾對輕軌期待也更多，尤其是希望尖峰、離峰班距都能再縮短，提升搭乘效益，其次為延長營運時段。

高市捷運局與操作輕軌的高雄捷運公司經審慎規劃，去年7月12日起，先將末班車由晚上10點延長到10點半，具體回應民眾需求；捷運局於今年1月6日，進一步啟動增購輕軌列車招標案，盼藉此縮短班距，強化整體運輸效益。

捷運局說明，輕軌目前共有24列車，尖峰班距10分鐘、離峰15分，計畫添購14列新車，讓整體車隊規模達38列；新車加入後，估算屆時營運尖峰班距可達6分鐘、離峰8分鐘，遇有重大活動等運輸需求，將更有調度空間。

14列新車除必須符合無架空線車體、可融入現有系統，並將要求新設環場障礙物偵測預警機制；招標案另包括輕軌機廠及駐車場儲車空間同步擴充，並提升機電系統整體效能，總預算粗估逾64.67．億元，原則上由市府自籌。

捷運局表示，招標案為5年計畫，今年規劃完成招商（公開招標）、達成設計目標、及新列車製造前置作業，列車製造期程約需30個月，目標是讓新車於2029上線營運。

高雄輕軌運量持續增長。（記者王榮祥攝）

輕軌運量持續增加，民眾期待班距能再縮短。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌已融入高雄人的日常。（記者王榮祥攝）

