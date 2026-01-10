鳳山高中自主學習展成果 Python遊戲人氣王、搶票程式第三名

鳳山高中自主學習成果全校發表會，運用軟體設計完成雙人射擊遊戲勇奪第一名。（鳳山高中提供）

高雄市鳳山高中9日首辦自主學習成果發表會，44組學生展現動靜態成果，以「Python與Pygame遊戲設計」最受歡迎，還有學生多次搶購演唱會門票失敗，研究「搶票程式」運作原理。

鳳山高中為落實108課綱自主學習精神，9日首辦自主學習成果全校發表會，以高二學生500人，透過班級成果發表及指導老師推薦機制，遴選優秀作品展示，共計14組動態、30組靜態發表，展現學生自主規劃、探究與實作成果。

發表內容涵蓋物理、化學、生物、美術、資訊科技與人文社會等多元領域，主題從「氣墊船製作」、「有機物碳化濾水功能」、「雞骨標本製作」，到「搶票程式」、「韓文自主學習」、「Python與Pygame遊戲設計」、「社群媒體與虛擬身分的小論文探討」，展現學生跨領域整合能力與實作精神。

人氣票選以「Python＆Pygame遊戲製作」最受歡迎，由翁瑄蔓、洪翊銘、許震耀3名學生以鳳山高中為背景，運用軟體設計完成雙人射擊遊戲，現場展示遊戲效果與完整開發歷程，學習成效卓越。

第二名「韓文自主學習」為江采宣經營韓文教學社群帳號，累積超過1.5萬名追蹤者，並已通過韓語檢定最高級，實際承接翻譯案件至少20件，分享在課業學習及經營社群媒體間拉扯，有效時間管理，展現高度應用及實踐能力。

第三名「搶票程式」由游絜晰及陳家褕因多次搶購演唱會門票失敗，進而研究搶票程式運作原理，內容僅限於學術探討與模擬，不進行實際搶票行為，展現資訊倫理意識。

校長吳曉暢說，自主學習讓學生從被動學習走向主動探索，透過成果發表看見學生學習深度，也培養規劃能力、問題解決能力與表達自信。

鳳山高中說，自主學習課程強調學生主動探索與問題解決能力，透過長時間規劃、研究與反思，不僅深化學科知識，也培養自我管理、表達溝通與生涯探索能力，將持續精進自主學習支持機制，打造多元、開放且具深度的學習環境，陪伴學生發展屬於自己的學習路徑。

鳳山高中學生發表自主學習成果。（鳳山高中提供）

鳳山高中學生發表自主學習成果，票選優秀作品。（鳳山高中提供）

鳳山高中學生發表自主學習成果。（鳳山高中提供）

