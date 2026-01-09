為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷橘線延伸海線主線+2支線共10站 1/15說明會納地方意見

    2026/01/09 22:16 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷橘線延伸海線含主線及2支線、設10站。（市府提供）

    中捷橘線延伸海線含主線及2支線、設10站。（市府提供）

    台中機場捷運（橘線）延伸海線可行性研究，去年11月完成期中報告並召開審查會議，橘線全長約16.50公里，初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，共設置10座車站；為讓地方了解最新規劃成果，並廣泛蒐集意見，台中捷運工程局訂1月15日下午2時，在清水區公所3樓禮堂辦理地方說明會，會中將針對地方關切的路線銜接、車站設置、轉乘規劃等議題進行說明。

    捷工局指出，橘線延伸線可行性研究自去年4月公告招標，並於同年6月決標後正式啟動研究，已依期程完成工作執行計畫書，此次可行性研究內容涵蓋路線方案、車站設置、運量評估、工程技術、環境影響及財務可行性等面向，並整合海線地區發展需求與既有公共運輸系統，銜接主要觀光及運輸節點，同時整合海港與空港資源，打造中部地區重要的對外交通門戶。

    捷工局指出，橘線延伸線初步將路線劃分為主線段、三民路支線段及梧棲漁港支線段，橘線全長約16.50公里，設置10座車站及1座五級機廠，自台中國際機場起，經由中航路、中清路、三民路、中正街、民族路、臨港路等主要幹道往清水、沙鹿及梧棲地區方向延伸，串聯捷運藍線、台鐵清水車站等重要交通樞紐，並銜接如港區藝術中心、梧棲漁港及台中海洋館等知名景點。透過軌道運具的連結，建構海線地區的交通動脈，活絡地方觀光發展。

    捷工局強調，橘線延伸線不僅是一條捷運路線的延伸，更是肩負海線地區未來整體發展的重要關鍵建設，市府將持續在專業評估與民意基礎下，審慎推動各項規劃作業，並透過地方說明會充分與市民溝通，期能兼顧交通需求、都市發展及環境永續，逐步完善台中市捷運路網布局，提升整體公共運輸服務品質。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播