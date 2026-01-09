雲想「步月樓」戰役！ 六堆虛擬博物館觸控進入「佳冬蕭宅」

點雲科技重現六堆風華，佳冬蕭家的後代蕭壽宗（左）、蕭芳樹觀賞展覽。（客發中心提供）

南台灣客家六堆建築雖然常聞大名，但始終有層神秘面紗，客家委員會客家文化發展中心（簡稱客發中心）透過「點雲」科技，攜手文化部文化資產局，將六堆文化資產與科技結合，將屏東縣定古蹟「佳冬蕭宅」送到面前，深化數位掃描成果，讓民眾只要動動手指就能身歷其境，即日起至4月9日於台南的文化資產保存中心讓人用觸控的方式，走入經典的客家夥房。

客發中心為保存「不會老的古蹟」，去年透過「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存計畫」，將佳冬蕭宅及楊氏宗祠還有內埔謝氏宗祠等屏東的六堆傳統夥房或歷史建築藉由數位化進行影像保存，今年更與文資局的「by POINTS：逐跡－讓未來遇見現在」合作，在現場直接展出如同走入蕭家古宅的身歷其境模擬。

展覽在台南的文化資產保存中心正式展出，該中心主任陳柏欽、客發中心主任何金樑、雲林科技大學副教授徐慧民、臺灣營建研究院組長黃正翰、古蹟蕭家祖屋管理委員會總幹事蕭芳樹及蕭家子弟蕭壽宗先生、蕭英彥先生、第四屆大總理賴熊飛後代賴文榮先生等貴賓共同與會。

客發中心說，佳冬蕭宅為縣定古蹟，「虛擬博物館」展覽打破傳統靜態展示的框架，透過「點雲（Point Cloud）」技術，將古蹟轉化為可互動的數位空間，民眾到展覽現場，在操作介面上就像玩遊戲般可以自由切換視角，上一秒還在老鷹視角俯瞰六堆夥房的壯闊格局與五進大屋的精妙佈局，下一秒一摸觸控螢幕就能「穿梭」進門廳、內埕，讓冰冷數據轉化成為探索歷史故事的導遊。

客發中心主任何金樑說，想一探六堆客家建築的奧秘，不用舟車勞頓，動動手指就能身歷其境，客家建築聚落展現的不只是客家樣貌，更是客庄生活集體記憶，就像是曾在乙未戰爭中保衛家園的 「步月樓」，歲月之中深藏許多感動跟故事。

特別遠赴台南參與開展的佳冬蕭宅祖屋管理委員會總幹事蕭芳樹等人對老宅以此方式呈現是難掩感動表示，感謝客委會、文化部及屏縣府還有雲科大團隊努力為他們保存，計畫的訪談不僅記錄家族成員記憶，讓六堆先民奮鬥歷史流傳，還有先進技術將古蹟永久保存。到現場玩闖關遊戲，是覺得特別親切又新奇，也邀請更多鄉親到場體驗。

點雲科技重現六堆風華，陳柏欽主任致贈代表傳統建築之書籍給何金樑主任。（客發中心提供）

