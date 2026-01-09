為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    來北門看神廟大馬戲！10米高巨輪高空特技 1/24井仔腳興安宮上演

    2026/01/09 22:12 記者楊金城／台南報導
    台南北門王爺藝饗節24日下午由北門井仔腳興安宮接棒舉辦「神廟大馬戲」特技表演。（雲嘉南管理處提供）

    跟著王爺去旅行，還可集章抽1兩黃金！雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」振興濱海觀光，1月24日下午3點半由台南北門井仔腳興安宮接棒舉辦「神廟大馬戲」，專業馬戲特技移師傳統廟埕，結合井仔腳瓦盤鹽田夕陽美景，打造融合地景藝術與民俗信仰的冬季感官盛宴。

    雲嘉南管理處處長徐振能說，「神廟大馬戲」力邀知名的「優尼客當代馬戲團 」擔綱，演出以10公尺高的巨輪為核心，結合跑酷與高空走繩等高難度特技，表演者在高速旋轉的裝置中精準控制身體、挑戰重力，相當刺激。演出時段特別安排在午後，讓觀眾在歡笑與震撼中觀賞完表演後，能直接漫步到一旁，欣賞被金黃夕陽染紅的鹽田絕美景色，視覺感動加倍升級。

    現場還有「義相推拿體驗」、趣味「親子手作DIY」，民眾只要現場加入「雲嘉南濱海國家風景區管理處LINE官方帳號，到服務台出示畫面，即可兌換限量「職人日曬沐浴鹽包」。

    北門王爺藝饗節在北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、井仔腳興安宮登場後，農曆春節大年初四（2月20日）移師井仔腳瀨東泰安宮舉辦音樂會，3月7日在北門永隆宮有布袋戲演出、3月28日三寮灣東隆宮「市集漫遊、藝聚東隆」。雲嘉南管理處說，遊客跟著王爺去旅行，不只觀賞藝文展演，也能了解信仰文化、體驗在地美景，讓每位旅客都能帶走專屬於北門的溫暖回憶。

    台南北門王爺藝饗節24日井仔腳興安宮接棒開演，遊客可順遊一旁的井仔腳鹽田夕陽美景。（記者楊金城攝）

