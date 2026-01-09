彰化休旅車掛「軟管」上路 1原因排除忘拔加油槍

彰化一輛休旅車休旅車掛「巨長軟管」穿梭街頭，引起民眾好奇。（民眾提供）

彰化員林市山腳路昨（8日）出現離奇景象，一輛休旅車行駛在街頭，車身右側竟拖著一條超長的透明軟管，還一路由前保桿垂掛到車尾，引來眾人側目。畫面po後掀議論，不少人誤認是「加油槍」，驚呼竟把加油設備整支帶走！

根據目擊者拍攝的影片，該條軟管從車頭保險桿延伸至車尾，隨著車輛行進不停晃動，由於安裝方式特殊，不少人擔心可能影響行車安全。有專業維修師指出，該款休旅車的加油孔位於左側，因此排除是加油站油槍的可能性，研判應是車主自行加裝的設備。

請繼續往下閱讀...

不少網友紛紛留言「以為是加油槍忘拔，嚇壞了！」、「是不是在測試什麼設備？」、「這樣開車太危險了吧」。 儘管用途不明，但類似裝置過去曾見於車輛冷卻系統或特殊工作需求。然而，該軟管明顯突出車體，已引起警方關注。

警方表示，目前尚未接獲因此裝置引發事故的通報，但根據《道路交通管理處罰條例》，車輛裝載物品未妥善固定、伸露車外，可處新台幣3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，警方呼籲駕駛人務必確保裝備穩固，避免危及自身與他人安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法