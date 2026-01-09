台南全台首邑縣城隍廟遭破壞 市府下令加強防護

全台首邑縣城隍廟遭不明人士破壞，南市副市長姜淋煌前往關切，將提高巡邏密度。（南市民政局提供）

南市北區全台首邑縣城隍廟日前遭不明人士破壞法器與相關文物設施，引發地方關注。副市長兼民政局長姜淋煌今（9日）前往縣城隍廟，向主任委員黃百榮關心受損情況，並表達市府對事件的高度重視，將提高巡邏密度，全力偵辦究責。

民政局指出，該起事件已由廟方報警處理，相關監視器影像已提供警方調查。後續將持續請廟方配合警察機關釐清案情，並依法辦理相關究責事宜，確保事件水落石出。

請繼續往下閱讀...

姜淋煌表示，已請北區區公所加強督導里、社區等地方巡守隊，針對夜間及重點時段提高巡邏密度，同時與警政單位建立更即時的通報與聯繫機制，提升宮廟周邊見警率與整體防護能量，防範類似事件再次發生。

姜淋煌也呼籲民眾共同維護宗教文化資產，尊重信仰空間，避免踰矩行為。市府除持續關注案件後續發展外，也呼籲各宮廟與鄰近社區加強聯防，共同守護宗教場所安全，維護市民生活安寧與文化資產完整。

針對此次遭破壞的文物與設施，民政局也已協請北區區公所協助廟方進行初步盤點與確認，後續將依實際勘查的損害情形，提供文物保存、修復及後續重建等相關行政協助，確保宗教文化資產獲得妥善維護。

民政局強調，宮廟不僅是市民重要的信仰中心，更承載地方歷史與文化記憶，任何破壞公共秩序與文化資產的行為，市府都將依法究責、嚴正看待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法