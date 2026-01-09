東豐快「最大挑戰」公老坪隧道開挖逾170公尺 2029全線貫通

東豐快「最挑戰」工程公老坪隧道開挖逾170公尺。（市府提供）

「東勢－豐原生活圈快速道路」最具挑戰性的「公老坪山隧道段工程」，是台中市境內單一長度最長隧道，長2公里，自去年10月進入隧道鑽掘階段，台中市政府建設局長陳大田今赴工地視察後指出，目前鑽掘深度已突破170公尺，進度超前，朝2029年全線貫通邁進，可望開啟豐原通往石岡的嶄新通道。

陳大田指出，「東勢－豐原生活圈快速道路」全線總經費約193.7億元，全長9.6公里，完工後將串聯豐原、石岡、東勢、新社及和平，並強化山城對外交通，提供市民一條安全返家的道路。

其中，東勢至石岡段工程施工中，預計於今年完工並優先開放通車；至於全線最具挑戰性的「公老坪山隧道段工程」，總經費約58億元、全長2.4公里，隧道長度達2公里，為台中市境內單一長度最長隧道，陳大田指出，「公老坪山隧道段工程」已完成隧道周圍邊坡保護整地，隧道將依國道等級標準施作，採全周式防水膜工法，減少地下水流失並落實永續理念，全線採機械開挖、不進行爆破，降低對生態衝擊。

他說，在建設團隊全力推進下，豐原端隧道口鑽掘深度已突破170公尺，石岡端亦同步施工，目標於2029年全線貫通。

此外，交通部高速公路局已於2024年4月16日審查通過「國道4號豐潭段立交增設案」，市府已積極辦理進入設計階段，未來國道4號將可銜接東豐快速道路，形成由國道、快速道路至地方道路的完整交通網絡。

建設局說明，東豐快速道路工程完工後，將為東勢、石岡、豐原、新社、和平打造安全順暢的交通新走廊，不僅可有效縮短通勤時間、紓解台3線長年壅塞，並於地震、颱風等災害發生時，迅速提供救援與物資運輸動線，強化整體防災韌性；同時串聯觀光景點與產業聚落，分散車流、提升運輸效率，帶動山城地區交通品質與發展競爭力。

陳大田視察東豐快公老坪隧道工程，指進度超前。（市府提供）

