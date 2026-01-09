溫暖一「被」子!台南偏鄉小校收到134件棉被 學生感謝寒冬送暖

台南北門區蚵寮國小學生開心收到新年禮物「棉被」。（學校提供）

愛心溫暖一「被」子，偏鄉小校台南北門區蚵寮國小全體師生今（9日）收到134件棉被的新年禮物，學生開心地以太鼓歡迎來賓，感謝寒冬送暖的善舉。

將軍區正億棉廠董事長吳松儒、佾德工程有限工程、吳秀卿聯名捐贈棉被。吳松儒表示，送給孩子們棉被，不只是送暖，是更希望能夠以生命影響生命，讓善和愛能夠永遠在社會中循環。

校長王建堯說，寒冬送暖，送的是愛心和關懷，更重要的是讓孩子有感恩的心，不要把贈送視為理所當然，俗語說：「吃水不忘挖井人」，教育蚵寮的孩子有感恩的心，向捐贈的慈善家學習，未來有能力也要幫助需要幫助的人。家長會長洪詠釧也期望孩子們珍惜善緣，要學習愛心行動。

學生洪任佑、洪嘉驊、李秉桓都說記下師長們的教誨，感受到的不只是溫暖，還學到未來有能力幫助別人，就是人生最大的價值。包括北門區長林建男、南市警局主秘洪頂力等人都出席捐贈儀式，表達感謝。

台南北門區蚵寮國小全體師生舉辦捐贈典禮，感謝愛心人。（學校提供）

