    首頁 > 生活

    桃捷綠線延伸中壢段機電招標4度流標 恐影響8年通車支票

    2026/01/09 20:15 記者謝武雄／桃園報導
    捷運綠線延伸中壢段，機電標4度流標恐影響進度。（記者謝武雄翻攝）

    行政院公共工程委會去年5月審核通過「桃園市捷運綠線延伸中壢段基本設計工程經費計畫」，市府展開機電標統包招標，迄今4度流標，全都無廠商投標，土建標下個月開標情況也不樂觀，8年通車目標恐受影響；捷運工程局長劉慶豐昨說，延伸段核定361.59億元是10年前就匡列經費，10年來物價飛漲，單單銅價去年就漲了37％，以往軌道地下化每公里成本30億元，如今要百億元，第5次招標若再流標，會參考其他縣市發包金額調整後重新招標。

    劉慶豐表示，綠線延伸中壢段土建標預算66.87億元，目前辦理第1次上網招標，預計2月11日開標，土地取得、都市計畫程序及相關作業進行中；機電標總經費97.15億元，包含新購捷運列車7列、14節車廂，必須和綠線號誌系統相容，才能達到一車到底的要求，目前綠線號誌系統採用德國西門子系統，其他公司要進場，必須解決相容的問題，影響了投標意願。

    綠線延伸中壢段自綠線G01建德興豐站起，向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23、台鐵中壢站為共構車站，全長約7.2公里，沿線設1座高架、5座地下車站，計畫經費361.59億元，中央補助209.64億元，地方自籌152.13億元，完工後可強化桃園、中壢、八德與桃園航空城的串聯。

