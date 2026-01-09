路邊採食｢百香果｣中毒獲救致謝 網歪樓：為什麼亂摘果子吃？

台東鹿野有民眾採食路邊果實中毒，先被送往當地診所，又轉送市區醫院才好轉。（警消提供）

台東有民眾採摘路邊野果卻意外中毒，所幸被路過民眾所救，今天發文感謝，感謝文下很多留言推測是誤食「海檬果」，也有不少人反問「為什麼沒事亂吃路邊果實」，雖然都歪樓，倒還有教育意義。

台東縣鹿野鄉8日上午發生1起疑似食物中毒的緊急救護案件，台東縣消防局於9時56分接獲通報，地點位於鹿野鄉中華路二段，1名民眾因身體不適需要協助。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，該名患者自述食用路邊取得的百香果後，出現全身無力、頭暈等不適症狀，隨後被路人發現並先載往鹿野診所就醫，但症狀未見改善。經評估後，由消防局鹿野分隊接手處置，將患者送至基督教醫院進一步檢查與治療。

這位民眾今天在台東地方的臉書社團發文感謝，若非有人經過並協助，先不論是否被毒死，自己應該就會冷死，因不知該名善心人士姓名，才在網路感謝。

但發文下面整排留言中，許多網友認為當事人吃的不是百香果卻是海檬果，並加註小知識，例如學名、毒性等。只是誤食地點在不靠海的鹿野山區，能吃到「在欉紅」海檬果機率不大，另一派網友則直言：「不是！你為什麼要亂摘果子吃？」

就當事人回應網友的留言中，自稱是誤食「被下藥」的百香果，究竟果實是有人刻意種植、要毒殺對象為何，還是單純噴完農藥就被誤食？當事人則未回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法