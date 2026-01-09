遛狗突遭攻擊！文山區黃犬從住家衝出門咬人 住戶涉違動保法將約談

住戶與黑犬飼主為制止犬隻攻擊，在拉開2犬時雙雙受傷，受傷民眾及黑犬分別送醫治療。（動保處提供）

北市文山區民眾8日晚間7時，在萬寧街遛狗路過某社區，該社區住戶飼養的黃犬突然衝出家門，攻擊遛狗民眾的黑犬，住戶與黑犬飼主為制止犬隻攻擊，在拉開2犬時雙雙受傷，受傷民眾及黑狗已分別送醫治療。北市動保處指出，該住戶已違反《動物保護法》等規定，動保處將約談該住戶釐清案情並予處分，及進一步加強飼主責任。

動保處表示，獲報後派員至現場查察，在場目擊者表示，黃犬為帶頭咬人之犬隻，為保存事證已於今（9）日派員調閱監視器，並將約談該攻擊黃犬飼主了解案情，並追究責任。據查養狗住戶於2025年6月即因未繫牽繩在社區中庭遛狗遭檢舉，該住戶雖辯稱飼養4隻犬，住家空間有限才帶狗在中庭活動，然經動保處查證未採取適當防護措施之行為屬實，即依違反《台北市動物保護自治條例》規定第10條處罰鍰4千元在案。今再因犬隻衝出家門咬傷路人犬隻，並造成人員受傷，動保處將依《動物保護法》第20條裁處，並將犬隻列入攻擊性犬隻。

動保處補充，依照《動物保護法》第7條規定，飼主應防止所飼養動物無故侵害他人的生命、身體、自由或財產。另《動物保護法》第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1.5公尺之牽繩牽引，並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。

