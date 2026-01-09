為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    遛狗突遭攻擊！文山區黃犬從住家衝出門咬人 住戶涉違動保法將約談

    2026/01/09 19:55 記者孫唯容／台北報導
    住戶與黑犬飼主為制止犬隻攻擊，在拉開2犬時雙雙受傷，受傷民眾及黑犬分別送醫治療。（動保處提供）

    住戶與黑犬飼主為制止犬隻攻擊，在拉開2犬時雙雙受傷，受傷民眾及黑犬分別送醫治療。（動保處提供）

    北市文山區民眾8日晚間7時，在萬寧街遛狗路過某社區，該社區住戶飼養的黃犬突然衝出家門，攻擊遛狗民眾的黑犬，住戶與黑犬飼主為制止犬隻攻擊，在拉開2犬時雙雙受傷，受傷民眾及黑狗已分別送醫治療。北市動保處指出，該住戶已違反《動物保護法》等規定，動保處將約談該住戶釐清案情並予處分，及進一步加強飼主責任。

    動保處表示，獲報後派員至現場查察，在場目擊者表示，黃犬為帶頭咬人之犬隻，為保存事證已於今（9）日派員調閱監視器，並將約談該攻擊黃犬飼主了解案情，並追究責任。據查養狗住戶於2025年6月即因未繫牽繩在社區中庭遛狗遭檢舉，該住戶雖辯稱飼養4隻犬，住家空間有限才帶狗在中庭活動，然經動保處查證未採取適當防護措施之行為屬實，即依違反《台北市動物保護自治條例》規定第10條處罰鍰4千元在案。今再因犬隻衝出家門咬傷路人犬隻，並造成人員受傷，動保處將依《動物保護法》第20條裁處，並將犬隻列入攻擊性犬隻。

    動保處補充，依照《動物保護法》第7條規定，飼主應防止所飼養動物無故侵害他人的生命、身體、自由或財產。另《動物保護法》第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1.5公尺之牽繩牽引，並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播