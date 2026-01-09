為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花871元加油中100萬元 接到張善政電話 陳小姐嚇了一跳

    2026/01/09 18:56 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市政府舉辦「桃園百倍奉還」活動，現場公開抽出百萬元得主。（記者謝武雄攝）

    呼應行政院「普發現金一萬元」，桃園市政府舉辦「桃園百倍奉還」活動，從去年11月12日到12月31日期間在桃園市消費的發票，只要滿100元即可獲得1次抽獎序號，活動共累積8.6萬人登記、金額超過20億元，市府今舉行記者會，由市長張善政公開抽出百萬元得主，張善政還與得獎的陳小姐通話，陳小姐在加油站加油花了871元，接到電話感到十分突然與驚喜，一度不敢相信自己成為百萬得主。

    張善政提到，百倍奉還只是針對「普發現金一萬元」，鼓勵民眾多消費，但7月份還有購物節，最高獎金高達1000萬元，屆時也歡迎民眾踴躍來桃園購物。

    張善政指出，新版市民卡APP已成功將過去分散於各局處的市政服務整合至單一平台，市民只需透過一個入口，即可使用多元便民功能，未來市府將持續推廣。

    經濟發展局長張誠表示，感謝桃園在地百貨、購物中心、商圈協會及觀光工廠熱情響應與支持，本次活動包含「壓軸抽」、「月月抽」、「週週抽」、「天天抽」、「120倍奉還特別加碼獎」及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」等完整中獎名單，已公布於「桃園百倍奉還」活動官網（https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw/index.html）及「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽」活動官網（https://gov.tw/NyM），民眾可上網查詢，活動小組也將另行通知中獎人辦理領獎事宜。

