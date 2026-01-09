為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖受損農地補助 農業部：擴大範圍、延長受理至1月底

    2026/01/09 18:55 記者黃宜靜／台北報導
    農業部昨（8日）修正發布馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損補助要點，除延長受理期限外，適用對象也擴及行政院依災後重建特別條例公告的災區範圍。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復洪災，至今已超過3個月，農業部昨（8日）修正發布「農業部辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，除延長受理期限至今年1月31日止，適用對象也擴及行政院依據花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例公告的災區範圍，涵蓋馬太鞍溪堰塞湖溢流後，受後續天然災害影響而衍生農田受損區域，保障農民權益。

    農業部表示，原本補助僅適用於樺加沙颱風侵襲導致堰塞湖溢流受損的農田，考量馬太鞍堰塞湖溢流造成後續天然災害、導致農田受損範圍擴大，為協助農民渡過難關，因此延長受理時間及擴大適用對象。

    農業部指出，只要受損的農田位於行政院依據特別條例公告的受災區域，地主皆可於1月31日前，向農糧署東區分署申請每公頃10萬元農田復原重建補助金；申請人除可向東區分署申請，東區分署也將於每週二上午9時至下午4時，派專人至花蓮縣鳳榮地區農會推廣股受理申請。

    農業部統計，截至1月8日，已審核通過農地復原重建面積達375.74公頃，共撥付補助金3757.4萬元；目前仍持續審理申請案，將從速處理，待資格確認無誤，隨即列入下一波撥款名單，以確保農民權益。

