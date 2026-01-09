主燈以「眼睛」意象呼應馬年 左鎮藉燈會盼讓更多人看見

台南左鎮燈會主燈「一馬平川．迎新春」正在創作中，待各部件完成後，將移至燈會會場組裝，全貌才會曝光。（記者劉婉君攝）

台南左鎮燈會將於31日點燈，延續以竹子為核心素材的精神，參展作品必須至少有75%使用竹材，各團隊正緊鑼密鼓創作中。藝術家林昭慶率領常在文創空間團隊，創作主燈「一馬平川．迎新春」，以眼睛為意象、呼應馬年，希望左鎮被更多人看見。左鎮竹苑打造立體「竹築方陣」，將展現竹編技藝之美。

林昭慶說，以眼睛為造型的主燈，象徵左鎮讓更多人看見，瞳孔位置則是1匹飛躍奔騰的馬，帶著上方5匹小馬，除了呼應馬年，也有「馬到成功」、「六時吉祥」的寓意，代表左鎮躍上世界。白眼球的位置則會以絲質的布料，打上七彩的燈光，透過燈光的變化，也象徵左鎮將以多彩的樣貌，被多元的人看見。

由於主燈長度超過10米，待各部位陸續完工後，將於燈會活動會場組裝，才能看到完整的樣貌。

而左鎮竹苑製作的「竹築方陣」，靈感則源自在地常見的竹子棚架，負責人黃彫棠表示，作品將呈現傳統及學員創新的竹編技法約10種，屆時希望讓參觀民眾可以走入立體方陣內，欣賞竹編之美。

左鎮竹苑將以「竹築方陣」呈現竹編技藝之美。（記者劉婉君攝）

