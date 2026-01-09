週六清晨9度白天回溫！西半部日夜溫差大 晚起冷氣團南下有雨

氣象署提醒，週六白天氣溫回升，但西半部日夜溫差大，外出請添加衣物以免受寒。（資料照）

氣象署指出，週六（10日）冷空氣減弱，白天溫度回暖，北部高溫約19度，中南部約23度左右，西半部日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。晚起又一波大陸冷氣團南下，西半部山區水氣增，有零星降雨機率，2500公尺以上高山還可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區請注意安全。

中央氣象署預報，明天西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率。若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區的朋友請注意安全。

溫度部分，週六清晨各地氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷，白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，7至14度。

關於下週天氣，天氣風險公司指出，週日各地有機會看到陽光出現，大致是多雲到晴的天氣為主。有陽光的情況下，北部、東北部高溫有機會上升到16到18度，中部及花東地區19到22度，南部地區21到24度；週日夜晚到下週一清晨輻射冷卻，中北部、東北部都市地區低溫10至13度，空曠地區持續有機會降到7到9度或以下，南部及花東都市地區低溫12到15度，空曠地區有機會降到10度以下。

週一空氣整體較偏乾，除了迎風面的東北部、東部雲量較多外，其他地方大致維持多雲到晴的天氣型態。北部、東北部高溫18到20度，中部及花東地區高溫20到23度，南部則有機會來到23到25度；中北部、東北部都市地區低溫12到14度，空曠地區仍有機會降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫14到16度，空曠地區有機會降到10到12度。

紫外線指數方面，基隆市、花蓮縣低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，10日環境風場為東北風。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週六清晨各地感受寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些。白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度。（擷取自中央氣象署網站）

基隆市、花蓮縣低量級，其他縣市達中量級。（擷取自中央氣象署網站）

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

