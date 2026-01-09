桃園機場公司攜手園區夥伴推動減碳 打造2050永續航空生態圈

機場公司董事長楊偉甫（左）與和機場公司副總經理孫宏彬（右）簽署意向書。機場公司與超過80個園區夥伴共同簽署「桃園國際機場115-117年合作減碳計畫」意向書，打造永續機場。（記者劉信德攝）

為邁向2050淨零排放並落實ESG企業責任，機場公司9日舉辦永續目標發布與共同合作減碳活動，與超過80家園區夥伴簽署減碳意向書，並頒發「機場夥伴永續行動競賽」獎項。園區夥伴在兩年間推動逾141項改善方案，累計減廢超過4000噸，成為機場永續轉型的重要里程碑。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場自2017年起推動合作減碳，本次再與超過80個園區簽署合作減碳意向書，2025年進一步取得國際機場協會碳認證第四級，減碳成果獲國際肯定。

請繼續往下閱讀...

本次活動也頒發予中興工程顧問股份有限公司、信實公寓大廈管理維護股份有限公司、聯新國際醫院等8家績優單位「永續採購績優合作夥伴」證書，作為深化供應鏈治理及制度化管理的重要示範。

在機場夥伴永續行動競賽中，企業組與個人組共14組獲獎。中華航空在循環經濟與氣候調適方面表現突出，兩年內減廢近千噸。機場公司表示，未來將與機場園區各單位攜手推動2030永續發展目標，定期檢視進度，穩健推動2050永續航空生態圈。

機場公司與超過80個園區夥伴共同簽署「桃園國際機場115-117年合作減碳計畫」意向書，打造永續機場。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法