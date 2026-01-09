為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南橫大關山隧道、埡口下雪了！向陽山道、嘉明湖山屋一片銀白超美

    2026/01/09 17:30 記者劉人瑋／台東報導
    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，協作將食材物資揹上山供山友使用。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，協作將食材物資揹上山供山友使用。（熊出沒企業社提供）

    位在高雄、台東交界的大關山隧道今天早上飄雪，海拔更高的嘉明湖山屋、向陽山路更是全成銀白世界，光從高山協作回傳影像，除了美景，也透出一股寒意，當地高山協作「熊出沒企業社」提醒，山路已有積雪，部分步道也已結冰，山友需更加留意。

    大關山隧道一帶早上飄雪，上百名人天都沒亮就上山等雪，遊客們追雪成功，興奮在刻有「埡口」碑石前與雪景合照，而當地海拔2722公尺，更高、超過3千公尺的嘉明湖山屋與向陽山路、嘉明湖一帶則是積雪未融又再下雪。

    「熊出沒企業社」說，今早7到9點又再下雪，早上氣溫即是0度到負5度，不僅是雪花片片飄落，寒霧帶來低溫像無孔不入更是麻煩，向陽山路最難爬的一段除了風大，地面積雪也都結冰，高山協作為了揹負食材、物資前往嘉明湖供山友使用，也是吃盡苦頭，提醒民眾做好防寒，山友若要上山，裝備更要齊全，冰爪、冰斧及頭盔必不可少。

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    堆雪人、雕像。（林保署台東分署提供）

    堆雪人、雕像。（林保署台東分署提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    海拔超過3千公尺高山雪勢更大，全成一片銀白世界。（熊出沒企業社提供）

    熱門推播