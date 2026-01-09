課後輔導算老師加班「鐘點費竟比較低」？花蓮教師團體盼調高

學生課後輔導時間算老師「加班」，但教育部調高代理代課老師鐘點費後，發生課後輔導鐘點費比正常上班教學時間還低，教師團體希望調整。（資料照）

教育部去年底宣布調漲高國中小代課及兼任教師鐘點費、導師費，但花蓮縣教師會、教師工會反映，在教育部調高鐘點費後，反而讓「加班性質」的課後輔導鐘點費低於上班時間，希望可通盤考量一併調高。對此，花蓮縣教育處說，有發現加班費性質鐘點費低於上班期間鐘點費的不合理現象，正在估算若加計課後輔導鐘點費將增加多少經費，也會與各縣市教育處討論該如何調整。

花蓮縣教師會秘書長陳源豐認為，財政部曾回覆教育部，將幼兒園兒童課後留園、國民小學兒童課後照顧、國民中學第八節課後輔導、高級中等學校第八節課後輔導等視為加班性質之勞務，正常來說，既然是加班性質，就應比照勞基法，加班鐘點費高於上班時間。

陳源豐說，教育部調高國中小代課、兼任和超鐘點教師上班期間的鐘點費，國中調升至455元、國小調升至405。但是，依縣府教育處的相關實施要點，課後幼兒留園照顧服務人員鐘點費為400元；國中課後輔導每節鐘點費為450元，國小每節鐘點費為320元；又「花蓮縣國民中小學課後輔導及國民小學課後照顧服務班實施計畫」也規定，國中每節鐘點費為450，國小每節鐘點費為400元，出現加班性質的鐘點費比正常上班時間低的不合理現象。

陳源豐呼籲，花蓮縣政府教育處應儘速邀請花蓮縣教師會、花蓮縣教師職業工會、花蓮縣教育產業工會研商修訂前述相關要點及計畫，調漲教師及教保員課後課業輔導、照顧，具有加班費性質之鐘點費，依教育部調高鐘點費規定，追溯自去年9月1日起實施；若涉及中央法令之修訂，亦請花蓮縣政府教育處發函教育部修訂相關規定，以符法制及維護教師、教保員應有之勞動人權。

對此，花蓮縣教育處長翁書敏說，在教育部去年底宣布調高代理代課教師鐘點費時，就發現此一問題，造成教師正常上班時間的鐘點費高於加班時間，目前正在估算如要納入課後輔導鐘點費調整要增加多少經費，也將了解各縣市因應做法，希望有共識一起調整，不要跟其他縣市產生落差。至於教育部宣布調高代理代課師鐘點費方面，也還會再釐清是否教育部會增經費，若教育部沒有經費，可能就會透過縣府追加預算方式負擔。

