3大高山型國家公園聯手辦特展 一起「讀懂」台灣黑熊世界

展覽帶領民眾從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導等，一步步讀懂黑熊的生活世界。（國家公園署提供）

台灣黑熊是瀕臨絕種保育類野生動物，為讓民眾更了解台灣黑熊，內政部國家公園署今起至7月5日，在國立公共資訊圖書館1樓藝文展示廳推出「走進有熊國─台灣國家公園黑熊保育特展」。署長王成機表示，此次特展由3個高山型國家公園管理處與各界合作，呈現台灣黑熊重要研究與保育成果，邀請民眾於市區近距離認識台灣黑熊。

王成機表示，此次特展由玉山、太魯閣及雪霸3個高山型國家公園管理處攜手國資圖辦理，並獲農業部生物多樣性研究所及社團法人台灣黑熊保育協會鼎力協助，完整呈現台灣國家公園30年來台灣黑熊重要研究與保育成果，傳遞「與熊共好共存」的重要理念。

國家公園署說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣3座高山型國家公園，也橫跨林業保育署新竹、台中、南投、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍，展覽帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界。

國家公園署表示，特展也聚焦近年備受關注的「人獸衝突」議題，預防衝突的關鍵不在「管理熊」，而在「管理人與人類的食物來源」，透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續教育與社區參與，才能實現人熊共存共榮的長遠目標。

王成機指出，台灣黑熊是維繫森林健康的重要「保護傘物種（umbrella species） 」，保育牠能維持生活環境品質與自然生態系的健康與豐富，也是實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第15項「保育陸域生態系統」，未來將持續深化黑熊保育行動，為台灣自然生態與世代共榮的未來穩健前行。

