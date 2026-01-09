要安全還是要暢通？二林人行道爭議拆一半、留一半

彰化縣二林鎮仁愛路與太平路口去年12月新設人行道，因民眾抗議設施過寬致路口縮減而塞車，近日部分拆除「還路於民」。（記者陳冠備攝）

彰化縣二林鎮仁愛路與太平路口，去年底為配合內政部國土署「永續提升人行安全計畫」而新設人行道，卻因民眾抗議設施過寬、導致路口縮減而塞車，近日部分拆除「還路於民」。然而，道路對側住戶卻期盼保留，因過去無人行道時車禍頻傳。政策在民意拉扯下出現「一邊拆、一邊留」的矛盾局面。

彰化縣近日連爆交通設計爭議，彰化市彰南路一處庇護島，連續發生14起車輛自撞事故，田中鎮員集路一處新設庇護島，成立3天也發生4起自撞意外，除此之外，二林鎮仁愛路、太平路口去年12月新設人行道，因設施過寬壓縮車道，曾發生機車停等時，險遭大貨車輾壓意外。

地方民眾認為，該路口是二林市區外環道，原本用來紓緩街區往溪湖與埤頭方向的重要路口，因此在仁愛路左右兩側設計分流道，去年卻突然拆掉分流道，全部改成人行道，最寬幅達5公尺以上，造成路口車道縮減，上下班時段嚴重塞車，連機車都被迫與汽車爭道，險象環生。民眾怒批設計不當，「以為是二林最新的曬穀場」，並質疑政府隨意施工、浪費公帑。

不過，當地也有人支持保留。緊鄰路口的住戶表示，過去設分流道時，從太平路匯入仁愛路的車輛愛搶快、闖紅燈，碰撞事故多，一年至少10起，住戶出門都擔心被撞，設人行道後匯入車速下降，事故幾乎不再發生。但他也認為，人行道真的偏大，有時車子卡在路口也覺得危險，盼設計能兼顧行車與居住安全。

二林鎮公所建設課指出，該路口改善工程去年3月發包，預計今年2月完工，但驗收前收到大量民眾反映，認為拆除分流道不符當地通勤需求。經多次會勘及公所會議討論，決定拆除仁愛路往太平路方向的右側步道，恢復分流道以疏解尖峰車潮，預計2月初完工。另太平路往仁愛路方向則保留步道，保障該側住戶出入安全。

二林鎮公所進一步說明，任何交通計劃都有溝通期，考量地方民眾使用習慣不同，原定在二林地區規劃5案，因地方反映，1案變更改造，另4案提前撤案，不過未來仍會觀察該路口事故變化與交通流量，如拆除後仍無法減少事故，不排除再度將分流道改回步道，盡量在行人安全與行車順暢間取得平衡。

二林鎮公所表示，仁愛路往太平路方向右側步道將拆除，恢復分流道，預計2月初完工。（記者陳冠備攝）

二林鎮仁愛路新設人行道過寬，有人喊拆、但一旁住戶卻盼能保留。（記者陳冠備攝）

