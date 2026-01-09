為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三班制醫護撐不住！醫界籲引進外籍育兒助手、每月3萬育兒補貼

    2026/01/09 17:16 記者侯家瑜／台北報導
    新光醫院蟬聯幸福企業3連霸。（新光醫院提供）

    新光醫院蟬聯幸福企業3連霸。（新光醫院提供）

    面對醫護人才荒與少子化國安危機，新光醫院展現強大的經營韌性。今（9）日於「1111 幸福企業頒獎典禮」中，新光醫院不僅連續3年榮獲「生技醫療類金獎」，更奪下今年特別增設的「生育獎勵表彰」。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁表示，實質調薪展現留才決心。

    洪子仁於領獎時表示，新光醫院將ESG（環境、社會、公司治理）中的社會責任內化為經營核心，透過實質調薪與全方位的育兒支持制度，致力建構醫護永續生態圈，並首度針對「引進外籍育兒人力」向政府提出具體倡議。

    新光醫院深信「人才」是醫療品質的根本。為提升薪酬競爭力，自2023年至2026年持續優化醫護待遇。洪子仁指出，自2026年1月起，全院員工每人加薪1800元，將營運成果直接回饋給第一線同仁。統計近2年間，全院員工累計調薪幅度達14%，其中護理師調幅高達25%。此外，院方針對新進病房護理師提供7萬元簽約獎金及4年免費住宿，以實質福利減輕生活壓力，強化留才拉力。

    此次獲頒「生育獎勵表彰」，彰顯了新光醫院在友善職場的深度佈局。院方針對員工需求，提供不孕症療程優惠、友善孕產環境，並於2023至2024年底加碼提供最高18個月的育嬰補助。洪子仁強調，醫療工作具備高度專業性與特殊性，唯有透過制度化的支持系統，才能讓醫護同仁在職場與家庭生活中取得平衡，無後顧之憂地投入醫療服務。

    針對日益嚴峻的少子化困局，洪子仁代表醫界提出「多元人力」與「精準補貼」的大膽倡議。他建議政府應專案引進「育兒類」外籍人士，協助照顧家中0到3歲幼兒，以解決三班制醫護人員最棘手的托育難題。同時，他籲請政府針對育有3歲以下幼兒的家庭，每月補助3萬元津貼，用於支付外籍助手薪資。洪子仁強調，強力的經濟支援與人力補給，是國家儲備未來競爭力的關鍵，也是解決少子化國安危機的必要手段。

    蟬聯幸福企業金獎三連霸，印證了「員工幸福感」正是提升醫療服務品質的動力來源。展望未來，新光醫院將持續推動AI數位轉型以減輕員工工作負荷，並積極倡議育兒友善政策。

    少子化成國安危機，洪子仁倡議引進育兒外籍人力救急。（新光醫院提供）

    少子化成國安危機，洪子仁倡議引進育兒外籍人力救急。（新光醫院提供）

    新光醫院連續3年榮獲「生技醫療類金獎」。（新光醫院提供）

    新光醫院連續3年榮獲「生技醫療類金獎」。（新光醫院提供）

